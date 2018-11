Sutryk: Będzie nowy plac Społeczny. Zburzymy obie estakady. Nie zapomnimy o kierowcach

Sutryk zapowiada zaprojektowanie placu Społecznego na nowo. - Oczywiście uwzględniając wszystkie dzisiejsze perspektywy i mody społeczne. To będzie długi proces, plan na całą dekadę - zastrzega prezydent. - Ale skoro wiemy, że ten plan będzie realizowany, to nie opłaca się remontować estakady, która w niezbyt odległej perspektywie i tak zostałaby zburzona. Chcemy odpowiedzialnie gospodarować pieniędzmi Wrocławia - dodaje.

- Chcę też uspokoić wszystkich, którzy poruszają się autami po mieście. Te rozwiązania, które przygotujemy po rozbiórce estakady, z całą pewnością spowodują, że ruch na placu Społecznym będzie przebiegał płynnie. Dodatkowo priorytet będzie miała komunikacja publiczna. W tym celu przygotujemy nowy buspas, który będzie umożliwiał szybki przejazd autobusów - zapowiada.

Wniosek o rozbiórkę estakady zachodniej (prowadzącej w kierunku mostu Pokoju) miasto złożyło w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w połowie listopada. Powodem planowanej rozbiórki jest zły stan techniczny estakady.

– Rozbiórka estakady planowana jest w okresie wakacyjnym przyszłego roku –mówi Małgorzata Szafran z biura prasowego magistratu. – Miasto nie przewiduje wyburzenia estakady wschodniej (prowadzącej od mostu Grunwaldzkiego do ul. Traugutta - przyp. red.) – zapewniała jeszcze w ubiegłym tygodniu Szafran. Teraz prezydent Jacek Sutryk zdradził, że ma inne plany.

Jak będzie wyglądała organizacja ruchu po zamknięciu zachodniej estakady podczas wakacji? Kierowcy jadący od strony ul. Oławskiej w kierunku mostu Pokoju będą korzystali z lewoskrętu. Powstanie też buspas.

O konieczności przebudowania pl. Społecznego mówi się we Wrocławiu od ponad dziesięciu lat. Ówczesna koncepcja zakładała budowę tunelu, którym dałoby się przejechać od mostu Pokoju do ul. Pułaskiego (w pobliżu skrzyżowania z Kościuszki). Dojazd z pl. Społecznego do centrum miał być z kolei możliwy przez rondo, które miało powstać tuż za mostem Grunwaldzkim obok urzędu wojewódzkiego i dalej przez nową, poszerzoną trasę wzdłuż parku Słowackiego aż do Podwala. Na powierzchni placu Społecznego miały powstać z kolei biurowce, budynki mieszkalne, a nawet galeria handlowa.

Do tej pory jednak urzędnicy w kierunku realizacji tych śmiałych planów zrobili niewiele. Być może przełom nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy. Na początku listopada ministerstwo inwestycji i rozwoju, na wniosek miasta, ogłosiło przetarg, który ma wyłonić doradcę (prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego), który pomoże "opracować formułę, według której plac Społeczny zostanie przebudowany", czyli znaleźć prywatnego inwestora, ponieważ przebudowa placu ma się odbyć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.