Sukces! Pierwszy lot odrzutowca z Dolnego Śląska. Zobacz zdjęcia

Ten samolot zrewolucjonizuje lotnictwo? Produkuje go firma spod Jeleniej Góry

Flaris Lar 1 to sztandarowe dzieło firmy firmy Metal-Master. Co jest w nim tak nowatorskiego? To jedyny samolot na świecie, który może wystartować sprzed domu i dolecieć w dowolne miejsce w Europie.