Substancja wypływająca spod ziemi w Jeleniej Górze przekazana do badania [ZDJĘCIA]

Informowaliśmy o dziwnej substancji, która wypływa z chodnika przy ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze. Do neutralizacji i zabezpieczenia zjawiska wezwano na pomoc grupy chemiczne straży pożarnej z Wałbrzycha i Legnicy. Wiadomo, że ta substancja nie zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców. Ustalane jest, skąd pochodzi. Prawdopodobnie to wapno, które w związku z silnymi opadami wydostawało na powierzchnię. Strażacy i przedstawiciele WIOŚ pobrali próbki do szczegółowej analizy.

