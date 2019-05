Stwórz nietypowy prezent na Dzień Dziecka!

Dzień dziecka to wyjątkowy dzień. Każdy z nas pamięta i wie ile radości, ekscytacji i dziecięcej euforii niesie ze sobą ten dzień. Nasi podopieczni również czekają na te wspaniałe emocje.

Jeśli chcesz sprawić, aby właśnie tak było. Włącz się do akcji: Stwórz nietypowy prezent. Podaruj większy komfort i zdrowie dla naszych podopiecznych ‼️

Żeby podarować prezenty dzieciom, trzeba zrobić 3 proste kroki:

1. Zakupić pilnie potrzebne artykuły np. preparaty odżywcze Nutridrink, chusteczki nawilżające, kosmetyki przeciwodleżynowe, kremy nawilżające, podkłady higieniczne, płyny do mycia ciała, książeczki do czytania i coś od serca

2. Zachęcić do naszej akcji inne osoby i ciepło pomyśleć o naszych podopiecznych

3. Dostarczyć lub wysłać prezent do naszej placówki do 31 maja:

Fundacja Bezpieczna Przystań, ul. Borowska 174, 50 -554 Wrocław

Więcej o akcji przeczytasz tutaj.