Studia na Horyzoncie nowe pomysły dla maturzysty!

Wybór kierunku studiów to dla każdego maturzysty ogromny problem. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest waga tej decyzji, ale również brak dostępu do kluczowych informacji. Wielokrotnie licealiści wybierają studia bez rozmowy ze studentem danego kierunku, posiłkując się tylko informatorami uczelni i progami rekrutacyjnymi. Skutkuje to brakiem satysfakcji ze studiów, a czasami również porzuceniem obranej drogi. Nasz projekt zakłada organizację kolejnej edycji wydarzenia o nazwie „Studia na Horyzoncie”. Celem jest pomoc maturzystom w świadomym wyborze swojej kariery, promocja uczelni i inicjatyw studenckich.