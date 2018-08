Wiele osób wychodzi z błędnego założenia, że nie ma talentu do nauki języków obcych. Niektórzy nawet twierdzą, że bez naturalnych predyspozycji biegłe opanowanie dowolnego języka jest niemal niemożliwe. To mity, które nierzadko utrwalane są na wszystkich etapach edukacji obowiązkowych. Warto jednak uświadomić sobie, że nauka języka to przede wszystkim systematyczna praca, mnóstwo ćwiczeń i… dużo dobrej woli. Osoby, które chcą się przekonać na własnej skórze, że nauka języka może sprawiać mnóstwo przyjemności i – przede wszystkim – może przynieść efekty w każdym przypadku, powinny zastanowić się nad studiami językowymi.

Przełam swój strach

Nierzadko zaprzestanie nauki języka jest spowodowane… strachem. Głównie strachem przed popełnianiem błędów; wiele osób boi się, że zostanie wyśmiana, gdy zacznie posługiwać się konstrukcjami językowymi w nieprawidłowy sposób. Niektórzy nawet blokują się, gdy mają powiedzieć choć słowo w obcym języku. Często to pokłosie edukacji językowej w podstawówce czy szkole ponadpodstawowej, gdzie rówieśnicy – a czasem nawet i nauczyciele – drwiąco komentują wysiłki ucznia. Strach przed swobodnym posługiwaniem się językiem obcym mogą przełamać właśnie studia językowe. Dla niektórych może brzmieć to irracjonalnie, jednak warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Studia wymuszają przełamanie pewnych barier; by zaliczyć dany przedmiot trzeba, chcąc czy nie chcąc, posługiwać się językiem obcym. I wreszcie – studia pomagają „zanurzyć się” w języku; student musi zacząć się otaczać wszystkim, co związane z daną kulturą czy słownictwem.



Studia w WSF

Nierzadko zaprzestanie nauki języka jest spowodowane… strachem. Głównie strachem przed popełnianiem błędów; wiele osób boi się, że zostanie wyśmiana, gdy zacznie posługiwać się konstrukcjami językowymi w nieprawidłowy sposób. Niektórzy nawet blokują się, gdy mają powiedzieć choć słowo w obcym języku. Często to pokłosie edukacji językowej w podstawówce czy szkole ponadpodstawowej, gdzie rówieśnicy – a czasem nawet i nauczyciele – drwiąco komentują wysiłki ucznia. Strach przed swobodnym posługiwaniem się językiem obcym mogą przełamać właśnie studia językowe. Dla niektórych może brzmieć to irracjonalnie, jednak warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Studia wymuszają przełamanie pewnych barier; by zaliczyć dany przedmiot trzeba, chcąc czy nie chcąc, posługiwać się językiem obcym. I wreszcie – studia pomagają „zanurzyć się” w języku; student musi zacząć się otaczać wszystkim, co związane z daną kulturą czy słownictwem. Na studia językowe warto wybrać się na uczelnię typowo filologiczną - dzięki temu student ma gwarancję, że będą go uczyć osoby wyspecjalizowane i biegle znające nie tylko dany język, ale również kulturę, zwyczaje i historię konkretnego kraju. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu umożliwia kształcenie na kilku specjalnościach; oprócz popularnej anglistyki i germanistyki możliwe jest również studiowanie hispanistyki czy italianistyki, a nawet języka norweskiego!

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.