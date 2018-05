Była studentka Uniwersytetu Wrocławskiego stanie przed sądem pod zarzutem wyłudzenia tytułu magistra. Z ustaleń śledztwa wynikać ma, że jej praca magisterska to był plagiat: połączenie dwóch prac doktorskich i innej magisterskiej.

Ta historia wydarzyła się w 2012 roku. Trzy lata później rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadomił prokuraturę. Teraz jest akt oskarżenia . W maju 2012 roku pani M. broniła pracy magisterskiej z germanistyki. Podpisała oświadczenie, że pracę napisała samodzielnie. Takie też oświadczenie w aktach się znalazło.Rok później na UWr wkroczyła Najwyższa Izba Kontroli. Przygotowywano ogólnopolską kontrolę dotyczącą przestrzegania praw autorskich na wyższych uczelniach. Analizowano, jak na uczelniach w Polsce wykorzystywany jest specjalny program do wyłapywania plagiatów. Losowo sprawdzono kilka prac magisterskich i tak trafiono na pracę pani M. z 2012 roku.Program antyplagiatowy wykazał, że praca może być plagiatem. Kiedy NIK zwrócił na to uwagę władzom uczelni, powołano specjalną komisję. Okazało się, że spore fragmenty pracy magisterskiej pani M. są przepisane z trzech różnych prac powstałych na uczelniach w Niemczech i Austrii. Powołano recenzentów z Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego.Potwierdzili, że doszło do plagiatu. Sama magistrantka w śledztwie do wszystkiego się przyznała. Mówiła, że w pracy korzystała z różnych źródeł: książek i internetu. Przyznała też, że w jedną całość połączyła fragmenty trzech prac naukowych dostępnych w sieci.Rzecznik Uniwersytetu Wrocławskiego dr Ryszard Balicki mówi, że są dwie takie sprawy w prokuraturze. Od 2014 roku każda praca magisterska, przed jej obroną, jest badana programem antyplagiatowym. I w razie wątpliwości zwracana jest do promotora.- Ważne - podkreśla dr Balicki - że wskazanie systemu nie oznacza, iż jest to plagiat. Jeśli w pracy są zaznaczone cytaty i przypisy, to żadnego problemu nie ma.