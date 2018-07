Pierwsze miejsce za najlepszy design, drugie w konkurencjach statycznych i ostatecznie trzecia pozycja w klasyfikacji generalnej, to dorobek studentów Politechniki Wrocławskiej na zawodach pojazdów elektrycznych SmartMoto Challenge w Barcelonie.

W turnieju, który był rozgrywany od 16 do 22 lipca , rywalizowały drużyny m.in. z Rosji, Hiszpanii i Polski. Tradycyjnie już wszystkie zespoły musiały najpierw przejść przez konkurencje statyczne, takie jak prezentacja biznesplanu i szczegółów technicznych pojazdu, a następnie testy dynamiczne, czyli m.in. sprawnościowe i na przyspieszenie.Trzynastoosobowa reprezentacja studentów z Koła Naukowego Pojazdów i Robotów Mobilnych (KN PIRM) pojechała do Barcelony ze swoim Lekkim Motocyklem Elektrycznym Thunder, który jest przystosowany do rajdów w trudnych warunkach terenowych, takich jak np. Rajd Dakar (w tym roku taki właśnie był temat studenckich konstrukcji).Pojazd waży 120 kg i ma moc 30 kW, czyli ok. 40 KM. Pojemność baterii zamontowanej w motocyklu, która została w całości zaprojektowana przez naszych studentów, pozwala na przejechanie ok. 90 km z prędkością 120 km/h. Dzięki specjalnemu systemowi wyczerpany akumulator można wymieć w ciągu zaledwie kilku sekund.Przy projektowaniu konstrukcji studenci korzystali m.in. z technologii druku 3D. Na specjalnych drukarkach powstały choćby osłony łańcucha i formy na elektronikę. Na potrzeby motocykla przygotowana została także aplikacja, która wyświetla kierowcy aktualne informacje o stanie pojazdu oraz lokalizację GPS.W czasie zawodów nasi młodzi konstruktorzy musieli poradzić sobie z kilkoma problemami, ale udało im się zwyciężyć w kategorii na najlepszy design oraz zająć drugie miejsce w konkurencjach statycznych. Po podsumowaniu wyników reprezentacja Politechniki Wrocławskiej zajęła ostatecznie trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.Był to szósty występ studentów z PWr na zawodach w Hiszpanii i kolejny, który zakończyli na podium. Dotychczas mogą się pochwalić m.in. zwycięstwami w 2014 i w 2017 r. oraz trzykrotnym zdobyciem trzeciego miejsca (w 2013, 2015 i 2016).Już za miesiąc (22-26 sierpnia) członkowie KN PIRM po raz pierwszy zorganizują polską edycję zawodów motocykli elektrycznych pod nazwą Wrocław SmartMoto Challenge.