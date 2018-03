AIR Wro Talks to organizowane od 2015 roku spotkania dla ekspertów i praktyków – twórców kultury, sztuki i nauki. Ich projekty powstają międzynarodowo.

Dolnoślązacy będą mogli porozmawiać o możliwości współpracy międzynarodowej przy organizacji kulturalnych projektów. Konferencja zacznie się w czwartek ( 15 marca ) o godz. 13 w Barbarze przy ul. Świdnickiej 8b, potrwa do piątku. – Porozmawiamy o sieciach i platformach umożliwiających współpracę. O sieciach funkcjonujących w świecie wirtualnym i realnym, formalnych i nieformalnych, które pojawiły się między organizacjami, instytucjami, inicjatywami z Europy. Bo sieć to po prostu siatka łącząca różne instytucje – wyjaśnia Berenika Nikodemska, główna specjalistka ds. projektów międzynarodowych w Strefie Kultury Wrocław, która organizuje konferencję. – Mamy nadzieję, że uczestnicy będą mogli poznać osoby z różnych instytucji, porozmawiać i podjąć z nimi współpracę – dodaje. W czwartek o godz. 16.45 zacznie się panel poświęcony Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia Pisarzy ICORN – miasta dla twórców czy twórcy dla miast? Wrocław należy do sieci ICORN i gości Umara Abdula–Nassera, poetę i muzyka z Iraku. Na pewno warto posłuchać, jak sieci i platformy wpływają na rozwój współpracy międzynarodowej w kulturze (początek w czwartek o godz. 18.15). – W panelu o sieciach opowiemy, co może zyskać zwyczajny człowiek, związany z kulturą. Jeśli ktoś myśli o współpracy z zagranicą, może poznać kilka sieci, zorientować się, co one dają – tłumaczy Berenika Nikodemska i dodaje, że Barbara jest otwarta, każdy może przyjść. Warto się zarejestrować na stronie www.strefakultury.pl, ale jeśli ktoś nie zdąży, może przyjść do Barbary. Rozmowy będą tłumaczone symultanicznie.15.03.2018 / Barbara, Świdnicka 8B13:30-14:00 / otwarcie AIR Wro Talks 3.014:00-15:00 / European Media Art Platform & European Media Artists in Residence Exchange / prezentacja15:00-16:30 / przerwa obiadowa16:30-16:45 / wstęp do pierwszego dnia paneli dyskusyjnych16:45-18:15 / Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia Pisarzy ICORN – miasta dla twórców czy twórcy dla miast? / panel18:15-19:45 / Jak sieci i platformy wpływają na rozwój współpracy międzynarodowej w kulturze? / panel16.03.2018 / Barbara, Świdnicka 8B13:15-13:30 / wstęp do drugiego dnia paneli dyskusyjnych13:30-15:00 / Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez kulturę / panel15:00-16:30 / przerwa obiadowa16:30-18:00 / Bałkany – nowy kierunek dla europejskiej kultury? / panel18:00-19:30 / Platforma Wrocław – Berlin dla środowisk kreatywnych / panel