Strefa gastronomiczna powstanie na Bulwarze Dunikowskiego

Oznacza to, że strefa gastronomiczna, nazywana powszechnie strefą gastro, na bulwarze Dunikowskiego może pojawić się już wiosną, najprawdopodobniej w marcu lub kwietniu.

- Jeden pawilon powstanie przy moście Piaskowym, drugi przy amfiteatrze - mówi Grzegorz Rajter z Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. - Chcielibyśmy jeszcze w tym roku ogłosić przetarg, aby w przyszłym sezonie mogły one działać.

W pawilonach znajdzie się przestrzeń dla punktów gastronomicznych, które - w założeniu przedstawicieli miasta - mają być czynne od około godz. 10.00 do 22.00 - tak, żeby nie zakłócać spokoju okolicznych mieszkańców.

W planie jest postawienie dwóch pawilonów. Jak mają one wyglądać? Tego na razie jeszcze nie wiadomo - prawdopodobnie przetarg będzie w formule "zaprojektuj i wybuduj", więc projekt może przedstawić potencjalny wykonawca.

- W przetargu, poza wysokością czynszu dzierżawnego, będziemy brali pod uwagę planowany wygląd pawilonu i otoczenia wokół niego oraz doświadczenie w prowadzeniu tego typu działalności - dodaje Grzegorz Rajter. - Planowane są także pewne obostrzenia w działalności, np. dostawa możliwa będzie tylko wózkami - tak, aby ciężkie samochody nie niszczyły nawierzchni bulwaru. Chcielibyśmy, aby projekt uwzględniał również toalety.

Czy zatem na bulwarze Dunikowskiego pojawią się food trucki? Raczej nie. Teraz właściciele food trucków nie mogą prowadzić swojej działalności na bulwarze i najprawdopodobniej w tej kwestii się nic nie zmieni.

Przetarg zostanie ogłoszony jesienią tego roku.

Czy dwa pawilony wystarczą, by ożywić bulwar? Na razie bulwar Dunikowskiego naprawdę zapełnia się ludźmi tylko przy takich imprezach, jak Dzień Odry. Wtedy też miasto robi wyjątek dla właścicieli food trucków, którzy zapewniają gastronomię. Tymczasem w innych miastach nadrzeczne bulwary naprawdę tętnią życiem. Na bulwarach nad Wisłą w Warszawie są altany z leżakami, kamienne ławy oraz siedziska z konarów drzew, a w weekendy od maja do września do późnych godzin nocnych działa tam wielokulturowy targ kulinarny, zwany Slow Market.