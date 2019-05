Strażak Roku - FINAŁ WOJEWÓDZKI

W marcu i w kwietniu pierwszy etap plebiscytu strażackiego został przeprowadzony we wszystkich powiatach w Polsce. W każdym regionie zwycięzcy z powiatów awansowali do drugiego etapu akcji, w którym w każdym województwie wybrano Strażaków Roku, Jednostki OSP Roku i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Roku. Laureaci z województw nie tylko zdobyli wojewódzkie tytuły i nagrody finansowe, lecz także awansowali do wielkiego, ogólnopolskiego finału plebiscytu. Zachowali przy tym wszystkie głosy zdobyte dotychczas w powiecie i w województwie.

O zwycięstwo w finale i główne nagrody finansowe, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali konkursu FLORIANY 2019 w Warszawie, walczą reprezentanci naszego województwa. Pomóż im zdobyć więcej głosów i zwyciężyć!

KLIKNIJ - zobacz wyniki finału i głosuj

Finałowe głosowanie rozpocznie się w sobotę, 4 maja i potrwa do wtorku, 14 maja. Ogólnopolski finał wyłoni laureatów tytułów Strażak Roku Polski 2019 i Jednostka OSP Roku Polski 2019 oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Roku Polski 2019. Zwycięzcy zdobędą nie tylko zaszczytne tytuły, lecz także nagrody finansowe. Otrzymają je także zdobywcy drugich i trzecich miejsc w ogólnopolskim finale.

Wielka Gala Konkursu FLORIANY 2019

Uroczyste ogłoszenie zwycięzców ogólnopolskiego finału plebiscytu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas wielkiej gali III Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2019, która odbędzie się w sobotę, 18 maja w Warszawie. To największe wydarzenie i święto ZOSP RP w Polsce. Na galę przybywają setki gości z całego kraju (czytaj więcej o konkursie na stronie internetowej floriany.zosprp.pl).

Podczas gali na scenie zostaną wręczone wyróżnienia dla zwycięzców w kategoriach Strażak Roku i Jednostka OSP Roku z każdego województwa, czyli dla wszystkich uczestników ogólnopolskiego finału. Jednak głównymi bohaterami będą strażacy i jednostki OSP, które w tym finale zdobędą najwięcej głosów i zajmą miejsca na podium. To oni otrzymają główne laury i nagrody finansowe. Na galę konkursu FLORIANY 2019 zostaną zaproszone także trzy młodzieżowe drużyny pożarnicze, które zdobędą najwięcej głosów w ogólnopolskim, finałowym głosowaniu.