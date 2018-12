Strażacy jadąc do wypadku wpadli w poślizg. Ich wóz wylądował w rowie [ZDJĘCIA; FILM]

Strażacy z Wałbrzycha jadąc do kolizji dwóch osobówek sami wpadli w poślizg. Kierowca wozu przez około 200 metrów nie mógł złapać przyczepności, wóz"ześlizgiwał się" z górki i tak "doślizgnął się" niemal do samej kolizji osobówek, do której został wezwany.

Widząc to kierowca wozu strażackiego wjechał do rowu, a pojazd przewrócił się na bok. W środku było pięciu strażaków, nic im się nie stało i wyszli o własnych siłach. Mało tego, udzielili jeszcze pomocy poszkodowanym z kolizji osobówek. Dwie osoby pojechały do szpitala z niegroźnymi urazami.



- Było ślisko, jak dojechałem na miejsce to straż już leżała w rowie. To było dosłownie lodowisko – relacjonował Bogusław Wróbel, kierowca piaskarki.