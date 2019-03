Strażackie Oscary po raz trzeci! Jeszcze możesz zgłosić swoją OSP do Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2019

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY organizowany jest przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP już po raz trzeci. Jego poprzednie edycje pokazały różnorodność i skalę tego typu działalności strażaków ochotników. Statuetkę FLORIANA, czyli strażackiego Oscara, przyznano m.in. za wybudowanie boiska czy miejsca do rekreacji w centrum wsi, dzięki czemu mieszkańcom lepiej się żyje, współpracę z zagranicznymi ochotniczymi strażami, pomysłowe propagowanie bezpiecznych zachowań, świadomości ekologicznej, kultywowanie lokalnej tradycji, organizację ciekawych przedsięwzięć sportowych itd. Doceniani są także społecznie wrażliwi pracodawcy, którzy także dbają o lokalną społeczność i wspierają ochotników w ich działalności. 12 kategorii konkursowych ukazuje cały kalejdoskop podejmowanych przez strażaków inicjatyw. Partnerem Konkursu jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która ustanowiła kategorię specjalną „Ratujemy i Uczymy Ratować” będącą częścią programu edukacyjnego o tej samej nazwie realizowaną przez WOŚP we współpracy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Podczas I i II edycji do Konkursu FLORIANY zgłoszono łącznie aż 631 inicjatyw. Wzięło w nim udział ponad 11 tys. uczestników. Przyznano 109 nominacji do strażackiego Oscara, spośród których wyłoniono 38 zwycięskich jednostek OSP nagrodzonych prestiżowymi statuetkami.

Finałem Konkursu jest uroczysta gala, podczas której wręczane są FLORIANY. To moment, na który uczestnicy bardzo czekają, bowiem tak jak to się dzieje przy rozdaniu filmowych Oscarów – najpierw wyłaniani są nominowani, którzy otrzymują zaproszenie na galę. O tym, która jednostka otrzyma FLORIANA w poszczególnych kategoriach, dowiadujemy się dopiero podczas uroczystości wręczenia prestiżowych statuetek, więc emocji nie brakuje. Podczas gali Jurek Owsiak nagradza też najbardziej aktywne straże w programie „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

I nowość! W tym roku podczas gali wręczenia strażackich Oscarów, nagrodzeni zostaną również najpopularniejsi strażacy, ochotnicze straże pożarne, a także młodzieżowe drużyny pożarnicze w całej Polsce wyłonione w plebiscycie organizowanym przez naszemiasto.pl, które zostało medialnym Partnerem Konkursu FLORIANY.

Tegoroczna edycja trwa od 1 grudnia ubiegłego roku. Zgłoszenia można przesyłać jeszcze do 15 marca do północy (liczy się data stempla pocztowego). Wystarczy wejść na stronę www.floriany.pl, kliknąć w zakładkę KONKURS, wypełnić prosty formularz on-line, wydrukować go, dołączyć dokumentację zdjęciową lub filmową zrealizowanego projektu i wysłać na adres Związku OSP RP. Może strażacki Oscar trafi do waszej OSP?