Straż Graniczna szuka chętnych do pracy. Ile płacą? Czy spełniasz wymagania? Przeczytaj!

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej szuka ludzi młodych, ambitnych, chcących zdobywać nowe doświadczenia.

W zamian Straż Graniczna oferuje szeroką ofertę szkoleń, możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, udział w misjach organizowanych przez Agencję FRONTEX (m.in. w Grecji, Bułgarii, we Włoszech, na Litwie) oraz w ramach umów bilateralnych z innymi krajami m.in. w Macedonii. Służba w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej może być pełniona w jednym z trzech województw – lubuskim, wielkopolskim oraz dolnośląskim.

Straż Graniczna oferuje przede wszystkim:

- stabilne, stałe zatrudnienie,

- atrakcyjne wynagrodzenie (od stycznia 2020 r. minimum 3 750 zł. na rękę)

- ciekawą, satysfakcjonującą służbę w dynamicznych zespołach,

- prawa emerytalne po 25 latach służby,

- wyjątkową rolę społeczną - służbę w organizacji zaufania społecznego,

- nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe, tzw. „mundurówka”

- wysoki poziom nauczania w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej,

- możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego oraz perspektywę rozwoju zawodowego i uzyskanie stopnia oficerskiego dla osób z wyższym wykształceniem,

- bardzo szeroki katalog specjalizacji.

Osoba, która pragnie wstąpić w szeregi funkcjonariuszy Straży Granicznej musi być obywatelem polskim, nie może być karana, mieć co najmniej średnie wykształcenie, matura nie jest wymagana. Ważne by posiadała odpowiednią wiedzę ogólną, zdolność fizyczną i psychiczną do służby.