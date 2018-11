Straszny smog we Wrocławiu. Normy znacznie przekroczone

Ale upał! Czy można wejść do fontanny? Skąd pić wodę?

Adrianna Machalica

Podczas tak gorącego lata nawet zamoczenie rąk w fontannie może okazać się zbawienne. Czy jednak jest to dobry pomysł na ochłodzenie? Trzeba wiedzieć, w których fontannach legalnie można się zmoczyć, bo inaczej grozi to mandatem. Pamiętajmy też, by nie pić wody z fontann, we Wroc...