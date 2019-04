Strajk nauczycieli. Maturzyści, wasz egzamin jest zagrożony!

Mirosława Chodubska ze Związku Nauczycielstwa Polskiego twierdzi, że decyzja o klasyfikacji należy do nauczycieli.

- Udział w strajku jest dobrowolny, a decyzja w tej kwestii należy do członków rad pedagogicznych. Związek nie będzie apelował do nauczycieli o to, by wystawiali oceny - uprzedza Chodubska.

Nauczyciele sami też nie chcą ustępować, dopóki rząd nie zaproponuje konkretnych rozwiązań w sprawie podwyżek płac.

- Jesteśmy w trakcie opracowywania naszych wewnętrznych postulatów. Niektóre dotyczą chociażby klasyfikacji i przebiegu matur. Nasze stanowisko jest takie, że nie chcemy przystąpić do klasyfikacji klas trzecich do czasu rozwiązania problemu - mówi Małgorzata Moczarna, nauczycielka języka polskiego w LO IX przy ul. Piotra Skargi. - Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, wstrzymamy się od wystawienia ocen.

Nauczyciele przypominają, że ze swojej strony dopełnili wszystkich obowiązków. - Oceny proponowane wystawiliśmy jeszcze zanim rozpoczął się strajk. Zamknęliśmy pewien okres. A rząd doskonale wiedział, że strajk jest planowany. Nie było odzewu. Teraz wstrzymujemy się od klasyfikacji - twierdzi Aleksandra Łagowska, nauczycielka języka polskiego w LO IX.

Co w takiej sytuacji z uczniami?

- Może lepiej, żeby nie przystępowali do matury, która będzie przeprowadzana przez leśników czy strażaków. Niech egzaminy maturalne odbędą się w godnych warunkach i zostaną przeprowadzone przez certyfikowanych egzaminatorów. W innym przypadku będzie mnóstwo nadużyć i okazji do łamania regulaminu - radzi Joanna Stefańska, inna polonistka w LO IX.

Gdyby rzeczywiście doszło do nadużyć, egzamin mógłby zostać unieważniony. Certyfikowani egzaminatorzy są szkoleni pod kątem przeprowadzania matur. Czy mogłoby zostać uznane za nadużycie, gdyby rzeczywiście w komisjach zasiadły osoby przypadkowe, przeszkolone "na szybko"? Wiemy bowiem, że członków komisji do egzaminów gimnazjalnych przeszkalano jeszcze tego samego dnia, w którym one się odbywały.

- Już teraz słyszeliśmy o takich sytuacjach, gdzie członkowie komisji chodzili po sali albo rozmawiali przez telefony komórkowe. To jest niedopuszczalne - dodaje Moczarna.

- Dodajmy też, że maturzyści to ludzie dorośli. Doskonale zdają sobie sprawę ze swoich praw i w takiej sytuacji nie będą bali się wnosić o odwołanie egzaminu. My jesteśmy za uczniami, ale i oni muszą nas zrozumieć. Rzeczywistość jest taka jaka jest. Wspierają nas i rodzice, i sami uczniowie - puentuje Małgorzata Wielomek, nauczycielka języka francuskiego w LO IX, przewodniczący ZNP w tej szkole.

Ale jest też inny powód, dla którego nauczyciele nie chcą odstąpić na chwilę od strajku i wystawić ocen.

- Wystawiając oceny, dajemy przepustkę do matury. A skoro boimy się, że matura zostanie przeprowadzona nieuczciwie i niefachowo przez ludzi, którzy nie są profesjonalistami, to naprawdę lepiej będzie to wszystko wstrzymać - dodaje Joanna Stefańska.

Ale nie we wszystkich liceach jest problem z wystawieniem ocen. - Jesteśmy wdzięczni (i mam tu na myśli i rodziców, i uczniów) dyrektorowi szkoły, Markowi Łaźniakowi, że rada klasyfikacyjna została przeprowadzona jeszcze przed rozpoczęciem strajku. My oczywiście popieramy strajk nauczycieli - mówi Mariola Szumiło, mama maturzysty uczęszczającego do XIV LO, gdzie jutro rodzice organizują dzień otwarty.

Czternastka może być jednak wyjątkiem. Ocen nie wystawili m.in. nauczyciele z LO III, LO VII czy właśnie LO IX. Coraz bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest zatem to, że matury zostaną przełożone na inny termin. Z późniejszego terminu korzystają co roku osoby, które z przyczyn losowych nie mogły się stawić na egzaminie maturalnym. Czy tak się stanie? Czy matura zostanie przełożona?

- Wstrzymajmy się do przyszłego tygodnia od komentarzy, niech maturzyści przez weekend jeszcze trochę się pouczą, poczytają i w spokoju przygotowują się zarówno do klasyfikacji, jak i do matur - mówi wiceprezydent Renata Granowska. - Wiemy, że dziś trwa spotkanie przedstawicieli ZNP. Myślę, że po nim będziemy bogatsi o pewne informacje.

Sytuacja się zaostrza, bo nauczyciele i dyrektorzy są w pewien sposób szantażowani.

- Dyrektorzy szkół byli informowani przez urzędników wydziału edukacji, że jeśli nie przeprowadzą rady klasyfikacyjnej, to będą odwoływani w trybie nagłym - mówi Bartosz Kicki, nauczyciel LO XV we Wrocławiu.

Jeszcze więcej kontrowersji budzi rozporządzenie, które może wprowadzić minister edukacji Anna Zalewska. Chodzi o rozporządzenie lex specialis, które zmuszałoby organ prowadzący (gminę) o natychmiastowe odwołanie dyrektorów (bez żadnych rozmów ani negocjacji) w sytuacji, gdy nie zostaną wystawione oceny klasyfikacyjne. Mówi się o tym m.in. na Twitterze.

- Oczywiście takie rozporządzenie byłoby niezgodne ze wszelkimi zasadami prawa obowiązującymi w naszym kraju - komentuje nieoficjalnie jeden z nauczycieli.

To nie byłaby pierwsza sytuacja, kiedy matura zostałaby przesunięta. Tak się stało m.in. w 1993 roku, wtedy również nauczyciele protestowali, a egzaminy przełożono o dwa tygodnie.

W piątek strajkowało 1015 nauczycieli liceów, nie strajkowało 280.

Danuta Utrata o sytuacji strajkowej