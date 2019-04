Strain zagra w sobotę koncert we Wrocławiu [BILETY]

STRAIN w Alive!

6 kwietnia, g.19:00

Klub Alive ul. Kolejowa 12

Wrocław gość: Petrol Smell

Zdolność Strain do dobrych tekstów i znakomitych melodii docenia nie tylko branża, która świetnie przyjęła albumy „Strain” i „Blooming”, ale przede wszystkich publiczność koncertowa. Strain to zespół, który trudno wypuścić ze sceny. We wrocławskim klubie muzycy zagrają także piosenki z nadchodzącej trzeciej płyty.

STRAIN pomimo młodego stażu ma za sobą ponad 300 koncertów w Polsce oraz w Niemczech, wygrane przeglądy i festiwale, finałowy koncert Must Be The Music Polska 11 i dwa albumy. Zespół grał wielokrotnie wspólnie z formacjami TSA, Acid Drinkers, Luxtorpeda, Lady Pank, Hunter, IRA, jak również dzielił sceny z takimi międzynarodowymi markami jak Saxon, Black Label Society czy Blues Pills. Na płytach zespołu jako goście pojawili się: Marek Piekarczyk, Krzysztof Zalewski, Janusz Niekrasz (ex. TSA) oraz Wojciech Moryto (ex. Acid Drinkers). Siłą zespołu są energetyczne, żywiołowe koncerty. Magazyn Gitarzysta namawia: ”Gdyby STRAIN grali w Waszym mieście, to na Waszym miejscu koniecznie bym się wybrał, a przy okazji kupił oba krążki”.