Storczykowe Wzgórze - Agroturystyka na Dolnym Śląsku

Doskonała komunikacja pozwala dojechać tutaj w zaledwie kilkadziesiąt minut z Wrocławia i znaleźć się w innym świecie. Pośród pól, lasów i koni z daleka od zgiełku wielkiego miasta, świateł, neonów i reklam. W końcu można zwolnić, zapomnieć o przytłaczającej pracy i szaleńczym tempie.

Agroturystyka to właśnie sposób na całkowite zapomnienie!

Relaks na łonie natury, wśród wolno pasących się zwierząt to okazja na zebranie własnych myśli, przegrupowanie wartości i przede wszystkim wyciszenie, z którego każdy z nas powinien skorzystać od czasu do czasu.

Odpoczynek to nie bieganie od atrakcji, do atrakcji!

To szansa na poleżenie na świeżo skoszonej trawie, czytanie książek, zapach siana, śpiew ptaków i błogie lenistwo. Storczykowe Wzgórze oferuje 3 komfortowo urządzone apartamenty, mieszczące się nad stajnią. Każdy z nich wyposażony jest w aneks kuchenny, łazienkę, kącik jadalny, salonik i jedną lub dwie sypialnie oraz balkon lub taras. Można więc zatopić się w lekturze, z aromatyczną kawą w ręce, na tarasie z pięknym widokiem na góry lub las, podczas gdy reszta rodziny smacznie śpi. Nas ogarnia cisza i spokój, który pozwala usłyszeć własne myśli. Chętnie gościmy rodziny z dziećmi, dla których przygotowaliśmy kącik z książkami, zabawkami i grami planszowymi. Dysponujemy też udogodnieniami dla młodszych dzieci tj. łóżeczka turystyczne, krzesełko do karmienia. Wokół gospodarstwa jest duży zielony teren do biegania, czy grania oraz piaskownica, huśtawka i trampolina, miejsce do biesiadowania oraz miejsce na ognisko.

Największą atrakcją gospodarstwa są zwierzęta: konie i psy. Nauka jazdy konnej to zawsze świetna forma wypoczynku. Jeżeli jesteśmy dopiero początkujący możemy podszkolić swoje umiejętności jeżdżąc na lonży. Możemy również rozpocząć naukę jazdy, jeżeli nigdy wcześniej nie mieliśmy styczności z końmi. Bardziej zaawansowani podczas wyjazdów w teren mogą zwiedzać okolicę i podziwiać widoki. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez instruktora z uprawnieniami Polskiego Związku Jeździeckiego. Infrastruktura naszego gospodarstwa umożliwia prowadzenie jazd niezależnie od pogody. Dysponujemy krytą ujeżdżalnią oraz oświetlonym i ogrodzonym placem jeździeckim. Jednak nie wszystkie dzieci mają odwagę wsiąść na dużego konia i czasami wystarcza tylko możliwość pogłaskania, dotknięcia czy tylko zbliżenia się do tego pięknego ale wzbudzającego respekt zwierzęcia.

Wypoczynek w gospodarstwie agroturystycznym daje też możliwość uczestniczenia w życiu stajni i pomoc w opiece nad końmi. Dzieci uwielbiają rozdawać koniom siano, karmić owsem lub paszą, zamiatać stajnię, grabić plac. Zadają mnóstwo pytań i lubią słuchać opowieści o koniach i potrafią zmotywować rodziców do wcześniejszych powrotów z wycieczek po okolicy, żeby tylko zdążyć na wieczorne karmienie. Równie wiele emocji przynoszą zabawy z psem i beztroskie bieganie po łąkach a także spacery po okolicy, którą nasz pies zna doskonale i nie potrafi sobie odmówić przyjemności oprowadzania gości po pobliskich szlakach.

Dla tych, którzy chcą wybrać się troszeczkę dalej oferujemy rowery trekkingowe, które sprawdzają się na okolicznych drogach i duktach leśny. Można w ten sposób zwiedzić ruiny zamku w Bolkowie, w Świnach, Wąwóz Myśliborski czy wieże widokowe na Bazaltowej Górze i Radogoście. To co zachwyca naszych gości to natura na wyciągnięcie ręki, bliskość lasu ale też cisza i pięknie rozgwieżdżone niebo. Brak ulicznych lamp potęguje ten efekt więc można siedząc przy ognisku wpatrywać się w gwiazdy. Chcąc uchwycić te chwile, sięgamy po aparat i tu zaczyna się kolejna przygoda.

Przyroda dostarcza wdzięcznych obiektów do fotografowania, jeśli mamy trochę szczęścia to możemy spotkać sarny, dziki czy salamandry plamiste wygrzewające się na kamykach w Wąwozie Lipa. Czasami muflony potrafią podejść pod samo gospodarstwo a popielica potrafi nawet zajrzeć do środka pomieszczeń.

Storczykowe Wzgórze oferuje też pyszne i urozmaicone śniadania w formie bufetu. Goście zajadają się małymi naleśnikami z musem malinowym (maliny oczywiście z własnego ogrodu) albo śniadaniowymi deserami z domową granolą, jogurtem i owocami. Oczywiście na stole goszczą też tradycyjne wędliny, sery i warzywa oraz jajka od szczęśliwych kur.

Powolne, spokojne życie, smaczne jedzenie, cisza i dzika przyroda zapraszają do naszego gospodarstwa.

Storczykowe Wzgórze

adres email: storczykowe.wzgorze@gmail.com

strona: www.storczykowewzgorze.pl

501348106 noclegi

607056475 jazda konna