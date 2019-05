Stanisław Soyka już w tę niedzielę w Sali Koncertowej Radia Wrocław

„Muzyka i słowa Stanisław Soyka" to pierwsza tak osobista artystyczna wypowiedź Stanisława Soyki od piętnastu lat.

Ten w pełni autorski album jest prostolinijny, prawdziwy i szczery. To muzyczne wyznanie bez podrasowania.

Muzycznie nowy album najlepiej opisuje sam autor: „Folk z przymrużeniem oka, ale można na nim usłyszeć późne lata 70-te, rythm & blues`a, wpływy reggae, a także ballady." Dodaje także: „Chciałem pokazać piękno świata - świata przedstawionego tak po prostu, przez dzisiejszego mnie. Zależało mi na tym, by ta muzyka mogła przytulać, dawać przestrzeń i oddech. A w tych tekstach, mam wrażenie, że jest normalnie; tam jestem dzisiejszy ja i - gdy będziecie Państwo jej słuchać - będzie mi miło móc tam Państwa spotkać."

Stanisław Soyka

„Muzyka i słowa Stanisław Soyka"

12 maja 2019, godz. 18.00

Sala Koncertowa Radia Wrocław, ul. Karkonoska 10

Bilety po 95 i 105 złotych na na eventim.pl, ebilet.pl i biletin.pl