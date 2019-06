Stanisław Moniuszko – bohater fabularny i dokumentalny. Spotkanie ossolińskie

O godz. 14.00 w Auli im. prof. M. Gębarowicza w gmachu głównym Ossolineum przy ul. Szewskiej 37 rozpocznie się spotkanie z dr Krystyną Dachterą , teatrologiem, historykiem opery i znawczynią przeszłości Opery Wrocławskiej. Rozmowa pt. „Moniuszko na gruzach Festung Breslau. Początki opery w polskim Wrocławiu” poświęcona będzie pierwszej powojennej premierze opery Halka Stanisława Moniuszki, która odbyła się we Wrocławiu 8 września 1945 roku, zaledwie cztery miesiące po zakończeniu działań wojennych. To i kolejne przedstawienia z muzyką Stanisława Moniuszki dały początek nie tylko działalności Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu, ale były także jednym z narzędzi propagandy lat 40. i 50. XX wieku. Spotkanie poprowadzi dr Agnieszka Topolska z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

O godz. 12.00 rozpocznie się muzyczno-filmowy spacer tropem Stanisława Moniuszki we Wrocławiu , który poprowadzi znana wrocławska dziennikarka, pomysłodawczyni i realizatorka cieszących się wielkim powodzeniem spacerów tematycznych, redaktor Beata Maciejewska . Spacer rozpocznie się na pl. Wolności , a na jego trasie znajdą się miejsca związane z początkami życia muzycznego we Wrocławiu, instytucje dokumentujące historię wykonań muzyki Moniuszki na Dolnym Śląsku, a także miejsca eksponujące żydowskie oblicze miasta, w tym także oblicze muzyczne. Trasa spaceru zakończy się w gmachu głównym Ossolineum, przy ul. Szewskiej 37, gdzie będzie można zobaczyć wybrane obiekty ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich dotyczące postaci Stanisława Moniuszki i jego twórczości.

Bezpośrednio po spotkaniu rozpocznie się pokaz filmu „Overture to Glory” (reż. Max Nosseck, USA 1940), jednego z ostatnich przedwojennych filmów w jidysz produkcji amerykańskiej. To jedyny w historii zagraniczny film o Stanisławie Moniuszce. Polski kompozytor, grany w nim przez przystojnego aktora Jacka Mylonga Muntza, staje na drodze kantora wileńskiej synagogi, by na zawsze odmienić los żydowskiego śpiewaka. Takiego oblicza Stanisława Moniuszki polska publiczność dotąd nie znała. Oryginalna wersja językowa w jidysz z angielskimi i polskimi napisami. Właścicielem praw do filmu jest National Center for Jewish Film.

PROGRAM:

15/06/2019 (sobota)

godz. 12.00

pl. Wolności (od strony głównego wejścia do Narodowego Forum Muzyki)

Tropem Stanisława Moniuszki. Muzyczno-filmowy spacer z Beatą Maciejewską

Wstęp wolny

godz. 14.00

Gmach główny Ossolineum, ul. Szewska 37 (Aula im. prof. M. Gębarowicza)

„Moniuszko na gruzach Festung Breslau. Początki opery w polskim Wrocławiu”

Spotkanie z dr Krystyną Dachterą

Projekcja filmu „Overture to Glory” (reż. Max Nosseck, USA 1940)

Wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Obowiązują zapisy: marketing@ossolineum.pl, tel. 71 371 95 95

Wydarzeniu towarzyszy wystawa archiwalnych dokumentów dotyczących Stanisława Moniuszki ze zbiorów Ossolineum.