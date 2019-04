Srebro i brąz dla wrocławskich policjantów w Turnieju Służb Mundurowych w Badmintonie

W Turnieju Służb Mundurowych w Badmintonie wzięli udział reprezentanci służb niemal z całego kraju.

Jako pierwsza zagrała aspirant Piech, która zaczęła od gry pojedynczej, a później walczyła wspólnie z aspirantem Dziugiełem w grze mieszanej. Natomiast aspirant Nowakowski przystąpił do gry w trzech kategoriach: grze pojedynczej, grze mieszanej oraz grze podwójnej z kolegą Markiem w parze.

Funkcjonariusze rozegrali bardzo dobre mecze, co zakończyło się zdobyciem aż trzech medali. Co prawda mundurowi nie stanęli na podium podczas pierwszych zmagań w grze pojedynczej i mieszanej, ale w grze podwójnej doszli prawie do finału.

Aspiranci Nowakowski i Dziugieł wyszli z grupy do dalszych rozgrywek, ulegając tylko w półfinale gospodarzom z Głubczyc i kończąc rywalizację na 3 miejscu. Podobna sytuacja miała miejsce podczas gry pojedynczej aspiranta Łukasza Nowakowskiego, gdzie wygrał grupę i doszedł do półfinału, a pod koniec rywalizacji uznał tylko wyższość kolegi z Głubczyc - kończąc zawody z brązowym medalem. Natomiast podczas zmagań w grze mieszanej, współdziałał świetnie ze swoją badmintonową partnerką Renatą i razem doszli aż do finału zawodów. Zacięty mecz o zwycięstwo zakończyli zdobywając srebrny medal.

Źródło: KMP we Wrocławiu