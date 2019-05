Sprawa zbrodni w Miłoszycach. Czy zginęły ważne dowody? Przeczytaj!

Na jednej z rozpraw pojawił się wątek zdjęć z dyskoteki w Miłoszycach (dużego pliku), które miały być pokazywane przed laty osobom zatrzymanym w sprawie i świadkom. Czy rzeczywiście takie zdjęcia istniały? Gdzie się podziały? Czy może być na nich odpowiedź kto mógł zabić Małgosię. Przeczytaj szczegóły

- Podczas przesłuchania policjanci pokazywali mi zdjęcia z dyskoteki w Miłoszycach - mówił przed sądem Ireneusz M., jeden z mężczyzn oskarżonych o zbrodnię miłoszycką, czyli brutalny gwałt i zabójstwo piętnastoletniej Małgosi K. To przestępstwo za które 18 lat niewinnie odsiedział w więzieniu Tomasz Komenda. Zdjęć, o których mówi Ireneusz M. nie ma dziś w aktach tej sprawy. Czy rzeczywiście istniały? Gdzie się podziały? Czy może być na nich odpowiedź kto mógł zabić Małgosię? Obok Ireneusza M. na ławie oskarżonych siedzi dziś Norbert Basiura - strażak i kierowca autobusu, a w 1997 roku ochroniarz na dyskotece w Miłoszycach. Obaj nie przyznają się do winy. Ale nawet jeśli byli sprawcami zbrodni, to na pewno niejedynymi. Na wolności jest ich jeszcze co najmniej dwóch. Ireneusz M. przez kilka godzin zeznawał już w tej sprawie przed tygodniem. Sąd ogląda materiały z jego przesłuchań w prokuraturze. Opowiada na nich, że w noc sylwestrową z 1996 na 1997 rok pojawił się w Miłoszycach, bo pokłócił się z żoną. Podczas przesłuchania w prokuraturze mówił bardzo spokojnym i pewnym tonem. I bardzo konkretnie odpowiadał na pytania.

- Większość czasu przetańczyłem, ale ciężko teraz pamiętać z kim. Jest to na zdjęciach - mówił dziś Ireneusz M.

Jakich zdjęciach? Te słowa oskarżonego mocno zaciekawiły i sąd, i obrońców. - Był to plik grubości około 10 centymetrów. Musiało być 50, może sto. Nie wiem kto je robił, ale były dołączone do akt. Pokazywała mi je policja. Były zdjęcia stolików, z każdej strony - przekonywał oskarżony. Zdjęć o których mówił nie ma dziś w aktach sprawy. Nie wiadomo czy rzeczywiście istniały, a jeśli tak - co się z nimi stało. Ireneusz M. twierdzi, że na trzech zdjęciach był jego wizerunek. Widać było także innych uczestników zabawy. Podczas procesu pytano też Ireneusza M., czy w sylwestrową noc odbywał z kimkolwiek stosunek seksualny. - Nie - zarzekał się oskarżony. Przekonywał też, że nie opuszczał wiejskiej świetlicy z jakąkolwiek kobietą. Powtórzył też, że nie znał ofiary zbrodni - piętnastoletniej Małgosi. - Mogłem z nią rozmawiać. Ale jej nie znałem - stwierdził. Od początku wyjaśnień Ireneusz M. powtarza, że w 1997 roku policja zabrała z jego domu odzież – kurtkę, spodnie i czarną wełnianą czapkę. Potem pokazywano ją świadkom. To bardzo ważny wątek. Szczególnie ważna jest kwestia czapki. Policja miała ją zabrać z jego domu podczas pierwszego przeszukania zaraz po zbrodni. Jeśli rzeczywiście tak by było, to Ireneusz M. nie zgubił czapki na miejscu zbrodni na podwórku z Miłoszycach. A taką wersję przedstawia w procesie prokuratura. To jeden z dowodów mających świadczyć o winie Ireneusza M.