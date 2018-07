Nad Jeziorem Maltańskim zrobi się gorąco za sprawą spragnionych lata młodych muzyków. Na plenerowej scenie wystąpi m.in. duet Smolik/Kev Fox. Szczegóły w artykule poniżej.

Spragnieni Lata grają po raz siódmy. Pod nazwą wydarzenia kryje się cykl koncertów organizowanych przez Cydr Lubelski. W lecie na plenerowych scenach występują młodzi wykonawcy, którzy zmieniają rodzimą muzyczną. W tym roku będą to: Marcelina, Kasia Lins, Bitamina i elektryzujący duet Smolik/Kev Fox. To właśnie ci artyści pojawią się w tym roku na Malcie w Poznaniu.Smolik i Kev Fox to artyści, których połączyła pasja przełamywania utartych schematów muzycznych. Na polskiej scenie wyróżniają się swoją odwagą. Polski multiinstrumentalista i brytyjski wokalista swój pierwszy album nagrali w 2015 roku, a od tamtej pory każdy ich koncert jest oblegany. Teraz za darmo możesz przekonać się dlaczego.Bezpłatny koncert rozpocznie się 11 sierpnia 2018 roku o godzinie 18:00. Muzycy wystąpią na plenerowej scenie przy Jeziorze Maltańskim.