Spotkanie z Igorem Brejdygantem, cenionym polskim pisarzem, scenarzystą i reżyserem, autorem książki "Układ"

"Układ" to świetny kryminał, dobrze osadzony w polskich warunkach. Jednak Igor Brejdygant przekracza kanony gatunku. Czytelnicy przekonają się, że co wiemy na temat reguł funkcjonowania władzy, to zaledwie wierzchołek góry lodowej. I wielokrotnie będą sobie zadawać pytanie czy "Układ" to jedynie fikcja literacka, a może jednak pisarz pokazuje nam to co naprawdę się dzieje na szczytach władzy. Zaraz potem będą się zastanawiać czy dzięki współczesnej technologii i wpływom można zaszantażować i podporządkować sobie każdego z nas. A koniec końców najważniejszym pytaniem będzie to, o granice naszej wolności.

Miłośników kryminałów zapraszamy na spotkanie z Igorem Brejdygantem – we wtorek (2 lipca) do Klubu Proza wl. Przejściu Garncarskim 2 we Wrocławiu. Początek o godzinie 19.