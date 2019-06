Spotkanie wokół premiery „Wierszy i wykładów” Federica Garcíi Lorki w serii Biblioteka Narodowa

Pretekstem do środowego spotkania jest pierwsza tegoroczna premiera w serii Biblioteka Narodowa – Wiersze i wykłady Federica Garcíi Lorki , ze Wstępem i w opracowaniu Justyny Ziarkowskiej. To najobszerniejszy dotąd wybór wierszy Lorki w języku polskim; ukazują się one w znakomitych przekładach, m.in. Czesława Miłosza, Jarosława M. Rymkiewicza, Leszka Engelkinga i Jerzego Ficowskiego, uzupełnionych na potrzeby tego wydania przez poetę i tłumacza Marcina Kurka. Po raz pierwszy w Polsce w jednej publikacji znalazł się tu przekład całości książki Poeta w Nowym Jorku, pierwsze tłumaczenie próz poetyckich i wykładu o duende.

Tom będzie można przedpremierowo kupić 26 czerwca 2019 w Klubie PROZA, a dwa dni później trafi do dobrych księgarń w całej Polsce.

Dopiero kiedy przeczytałem – choć w tłumaczeniu – wiersze Lorki, zrozumiałem, że jest w nich pewien głos. Nie chodzi o to, że kopiowałem Lorkę; nie ośmieliłbym się. Ale to on dał mi pozwolenie, bym znalazł głos, bym go odszukał, a więc odszukał siebie, siebie niepewnego, siebie walczącego o byt. Z wiekiem zrozumiałem, że za tym głosem idą również wskazówki. Jakie wskazówki? Takie, by nigdy nie skarżyć się od niechcenia. A jeśli chcesz wyrazić wielką, nieuniknioną klęskę, która czeka nas wszystkich, musisz to zrobić, zachowując godność i piękno. (Leonard Cohen)

26/06/2019, godz. 19.00

Klub PROZA, Przejście Garncarskie 2