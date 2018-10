Spotkaj się z robotem. Wrocław. 26 października

Roboty symulujące pracę człowieka to już nie przyszłość, ale teraźniejszość. Znajdują zastosowanie w największych gospodarkach świata, wykonując powtarzalne czynności wcześniej powierzane ludziom. Zadania o różnych stopniu skomplikowania wykonują samodzielnie i automatycznie. Wysyłają przelewy, księgują i naliczają urlopy. Mowa tu oczywiście nie o robotach typu R2-D2 czy C-3PO, znanych z „Gwiezdnych Wojen”, a o programach komputerowych. A konkretnie o technologii RPA, w Polsce zwanej zrobotyzowaną automatyzacją procesów.

Technologia RPA na początku może wydać się zagadnieniem na miarę fizyki kwantowej, ale nic bardziej mylnego. Z powodzeniem wdrożyć ją może każda organizacja. Trzeba tylko wiedzieć, jak to zrobić i jak przygotować do tego pracowników. Gdzie znaleźć odpowiedzi? Na konferencji organizowanej we Wrocławiu 26 października przez spółkę Impel Business Solutions. Rejestracja uczestników już ruszyła!

Konferencja przebiegnie pod hasłem „Spotkanie z robotem, czyli technologia RPA w biurze”. W programie wydarzenia znalazło się 10 wystąpień i panele dyskusyjne, podzielone na cztery sesje tematyczne: zmiana w organizacji, strategia podejścia do zmiany w firmie, praktyczne zastosowanie RPA i Lean management, jak również round table, czyli dyskusje z ekspertami.

Gościem specjalnym konferencji będzie Grzegorz Szałajko, uznany doradca strategiczny i menedżer projektów. Jego wystąpienie o zarządzaniu zmianą rozpocznie pierwszą sesję. Pozostali prelegenci to doświadczeni eksperci, na co dzień zajmujący się robotyzacją procesów biznesowych i dbaniem o potrzeby klientów w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, księgowej i zarządzania dokumentami. To grono specjalistów wie, że robotyzacja to przyszłość biznesu. Rozumie, że wkroczyła do przemysłu na stałe, aby odciążyć pracowników z wykonywania procesów, zarówno prostych, powtarzalnych, jak i tych skomplikowanych. Wiedzą też, że jej wdrażanie wymaga fachowej wiedzy, a kluczem do jej wykorzystania jest właściwe przygotowanie firmy i organizacji. - Badania wskazują, że do 2025 roku wdrożenie zautomatyzowanych rozwiązań zwiększy produktywność w skali globalnej nawet o 30 procent. Lean management i skutecznie wdrożona technologia RPA to szansa rozwoju dla wielu firm –mówi Nina Twardowska, prezes zarządu Impel Business Solutions. - RPA można efektywnie wykorzystywać w procesach takich jak obsługa przelewów bankowych, wprowadzanie i weryfikacja elektronicznych zwolnień lekarskich lub przygotowanie zaświadczeń dla pracowników. Dzięki RPA organizacja zyskuje przewagę konkurencyjną i nowe kompetencje pracowników.

Podczas konferencji eksperci podzielą się doświadczeniem i praktyczną wiedzą. Opowiedzą o zrealizowanych wdrożeniach, a także odpowiedzą na pytania: jak znaleźć potencjał do robotyzacji i efektywnie go wykorzystać, jak budować zaangażowanie i motywację pracowników. Prelegenci udowodnią także, że Lean management i robotyzacja to najlepsi sojusznicy zmiany w organizacji. -Serdecznie zapraszamy prezesów, dyrektorów finansowych i kadrowo-płacowych, specjalistów i wszystkich tych, którzy poszukują nowoczesnych rozwiązań biznesowych, są w trakcie transformacji firmy lub poszukują optymalizacji - zachęca Nina Twardowska.

Konferencja rozpocznie się w hotelu Campanile przy ul. Ślężnej we Wrocławiu 26 października o godz. 8.30 i potrwa do godz. 17.00. Szczegółowy program spotkania, sylwetki prelegentów oraz zapisy pod adresem: https://bpo.impel.pl/konferencja-spotkanie-z-robotem.php

Organizator

Impel Business Solutions specjalizuje się w profesjonalnej obsłudze specjalistycznych procesów back office. Zapewnia obsługę firmy oraz jej pracowników w obszarach obsługi kadrowo-płacowej, doradztwa procesowego, robotyzacji i automatyzacji procesów back office, księgowości, zarządzania dokumentacją oraz doradztwa podatkowego.