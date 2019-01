Spotkaj się z aktorką Emilią Krakowską. Właśnie ukazała się jej biografia "Aktorzyca" [ZDJĘCIA]

Napad na wolontariusza WOŚP w Wałbrzychu. Policja ruszyła w pościg

ADA; DG

W niedzielę ok. godz. 20.00 policja ruszyła w pościg za złodziejem, który napadł na kilkunastoletniego wolontariusza i ukradł mu puszkę z pieniędzmi. Do napadu miało dojść na placu Grunwaldzkim, a złodziej miał uciec w kierunku ul. Batorego. To nasze nieoficjalne informacje.