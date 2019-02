Spotkaj się i porozmawiaj z Katarzyną Nosowską we Wrocławiu [GDZIE? KIEDY?]

O książce, o tym dlaczego Nosowska zdecydowała się na literacki debiut i czy zmienił on coś w jej karierze, z wokalistką porozmawia popularna dziennikarka – Karolina Korwin-Piotrowska.

Czas: środa 14 listopada, godz. 19:00

Miejsce: klub PROZA (Przejście Garncarskie 2, wrocławski Rynek)

Prowadzenie: Karolina Korwin-Piotrowska

Wstęp: WOLNY, ale...

...z uwagi na duże zainteresowanie spotkaniem i ograniczoną liczbę miejsc, obowiązywać będą bezpłatne wejściówki. Odebrać je będzie można (za darmo) w klubie Proza od 5 listopada.

Uwaga, jedna osoba może odebrać maksymalnie dwie wejściówki

Podczas spotkania będzie można kupić książkę „A ja żem jej powiedziała…”, o co zadba krainaksiazek.pl.

O autorce:

Katarzyna Nosowska (ur. 1971 r. w Szczecinie) – polska piosenkarka, autorka tekstów, wokalistka zespołu rockowego Hey, laureatka pierwszej edycji Paszportów „Polityki”. Zdobyła 21 Fryderyków – to prawdziwy rekord! Wydała 19 płyt z zespołem Hey i 6 albumów solowych. Publikowała felietony w miesięcznikach „Filipinka” i „Zwierciadło”. W stacji radiowej Roxy FM prowadziła autorską audycję „Tranzytem do niebytu”. W 2013 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Mówi o sobie: „Mam ambicję korzystać z niezbywalnego prawa do samodzielnego decydowania o tym, co przystoi, a co nie przystoi kobiecie w moim wieku".

O prowadzącej:

Karolina Korwin Piotrowska − dziennikarka, felietonistka i pisarka. Autorka książek „Bomba, czyli alfabet polskiego szołbiznesu”, „Ćwiartka raz” i „Krótka książka o miłości”. Przez 10 lat prowadziła w TVN Style program „Magiel towarzyski”, pisała felietony, była komentatorem TVN24 BiS. Z wykształcenia historyk sztuki, z zamiłowania promotorka popkultury, badaczka show-biznesu, znawczyni filmu i miłośniczka psów. Prowadziła programy o filmie w radiu i telewizji, m.in. kultowe w latach 90. „Filmidło” w TVP1.

O książce „A ja żem jej powiedziała…”:

Wydawało się, że nic już nas nie zaskoczy w internecie. I wtedy pojawiła się ona. Śmieszna gęba, która mówi mądrze o życiu. Prosto, zwięźle, szczerze i bez owijania w bawełnę. Ze zrozumieniem, bez pouczania. Mówi o show-biznesie, celebrytach, współczesnych snobizmach, fobiach i modach. Tylko kilka zdań, a jest w tym ciepło, doświadczenie i życiowa mądrość.

źródło: Wrocławski Dom Literatury i PROZA