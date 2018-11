SPORTOWIEC i TRENER ROKU 2018 | Dolny Śląsk | Zaczynamy kolejną edycję naszego plebiscytu. Nominuj sportowca, trenera, juniora lub drużynę!

► Osobno w miastach i powiatach województwa dolnośląskiego zostaną przyznane medale sportowcom w kategoriach: Najpopularniejszy Sportowiec Roku - kobiety, Najpopularniejszy Sportowiec Roku - mężczyźni, Najpopularniejszy Junior Roku - dziewczynki, Najpopularniejszy Junior Roku - chłopcy, Najpopularniejszy Trener Roku oraz Najpopularniejsza Drużyna Roku

► Po raz pierwszy w każdym powiecie wybierzemy Juniora Roku doceniając zaangażowanie młodych talentów sportowych oraz ich determinację w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonego celu

► Na sportowców, trenerów oraz drużyny czekają atrakcyjne nagrody, w tym prestiżowe tytuły najpopularniejszych: Sportowca Roku 2018, Trenera Roku 2018, Juniora Roku 2018 oraz Drużyny Roku 2018

► Zwycięzcy odbiorą w styczniu 2019 roku nagrody podczas Dolnośląskiej Gali Sportu, z której obszerną relację zamieścimy na łamach Gazety Wrocławskiej oraz w serwisie www.gazetawroclawska.pl

Ważne terminy

Laureaci zostaną wybrani w miastach i powiatach w sześciu poniższych kategoriach: Junior Roku - dziewczynki , Junior Roku - chłopcy , Sportowiec Roku - kobiety , Sportowiec Roku - mężczyźni , Trener roku oraz Drużyna Roku

w sześciu poniższych kategoriach: , , , , oraz Pierwszy, powiatowy etap plebiscytu będzie trwał od 19 listopada od godz. 12.00, do 14 grudnia do godz. 23.00 .

. Zwycięzcy z miast i powiatów awansują do wojewódzkiego finału , przed startem którego głosy będą wyzerowane .

, przed startem którego głosy będą . W kategorii Najpopularniejszy Sportowiec oraz Najpopularniejszy Trener do wojewódzkiego finału awansują bezpośrednio (z pominięciem etapu powiatowego) kandydaci nominowani przez organizatorów, którzy w 2018 roku wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami na arenie międzynarodowej.

oraz do wojewódzkiego finału awansują bezpośrednio (z pominięciem etapu powiatowego) kandydaci nominowani przez organizatorów, którzy w 2018 roku wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami na arenie międzynarodowej. Głosowanie w wojewódzkim finale będzie trwało od 17 do 21 grudnia.

Nagrody zostaną wręczone w styczniu podczas Dolnośląskiej Gali Sportu

W kategoriach: Działacz Sportowy Roku, Klasa Sportowa Roku, Trener Personalny i Fitness oraz Szkółka Piłkarska nie będzie etapu powiatowego, a wyłącznie etap wojewódzki. W tych czterech kategoriach głosowanie potrwa od 19 listopada do 21 grudnia.

NAGRODY DLA SPORTOWCÓW

Etap powiatowy

Kandydaci, którzy zdobędą najwięcej głosów w każdym mieście i powiecie zdobędą:

- tytuł Najpopularniejszego Juniora Roku - dziewczynki, Najpopularniejszego Juniora Roku - chłopcy, Najpopularniejszego Sportowca Roku - kobiety, Najpopularniejszego Sportowca Roku - mężczyźni, Najpopularniejszego Trenera Roku w mieście lub powiecie oraz Najpopularniejszej Drużyny

- zaproszenie na Dolnośląską Galę Sportu

- pamiątkowy dyplom

- awans do wojewódzkiego finału plebiscytu

FINAŁ WOJEWÓDZKI

Zwycięzcy w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Mężczyźni oraz Najpopularniejszy Sportowiec Kobiety otrzymają:

puchar,

ekskluzywny zegarek,

nagrodę pieniężna 1000 zł,

voucher pobytowy do hotelu SPA

Laureaci II i III miejsc otrzymają:

dyplom,

ekskluzywny zegarek,

voucher pobytowy do Hotelu SPA

W kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Kobiety:

I miejsce – puchar, ekskluzywny zegarek, nagroda pieniężna 1000 zł, voucher pobytowy do hotelu SPA

II miejsce – dyplom, ekskluzywny zegarek, voucher pobytowy do Hotelu SPA

III miejsce – dyplom, ekskluzywny zegarek, voucher pobytowy do Hotelu SPA

W kategorii Najpopularniejszy Młody Talent Chłopcy:

I miejsce – voucher do MediaMarktu o wartości 500 zł i zegarek sportowy

II i III miejsce – zegarek sportowy i voucher pobytowy o wartości 250 zł

W kategorii Najpopularniejszy Młody Talent Dziewczynki:

I miejsce – voucher do MediaMarktu o wartości 500 zł i zegarek sportowy

II i III miejsce – zegarek sportowy i voucher pobytowy o wartości 250 zł

Najpopularniejszy Trener

I miejsce – ekskluzywny zegarek, 2-osobowe zaproszenie weekendowe do Hotelu SPA na Dolnym Śląsku

II i III miejsce – ekskluzywny zegarek

Najpopularniejsza Drużyna/Klub Sportowa

I miejsce – puchar i voucher na promocję w Gazecie Wrocławskiej o wartości 5000 zł, zaproszenia dla drużyny na Dolnośląską Galę Sportu

II miejsce – dyplom i voucher na promocję w Gazecie Wrocławskiej o wartości 3000 zł, zaproszenia dla drużyny na Dolnośląską Galę Sportu

III miejsce – dyplom i voucher na promocję w Gazecie Wrocławskiej o wartości 2000 zł, zaproszenia dla drużyny na Dolnośląską Galę Sportu

Najpopularniejszy Trener Personalny i Fitness

I miejsce – dyplom i 2-osobowe zaproszenie weekendowe do Hotelu SPA na Dolnym Śląsku

II i III miejsce – dyplom i 2-osobowe zaproszenie na wydarzenie kulturalne na Dolnym Śląsku

Najpopularniejszy Działacz Sportowy

I miejsce – dyplom i 2-osobowe zaproszenie weekendowe do Hotelu SPA na Dolnym Śląsku

II i III miejsce – dyplom i 2-osobowe zaproszenie na wydarzenie kulturalne na Dolnym Śląsku

Najpopularniejsza Szkółka Piłkarska

I miejsce – puchar i voucher na promocję w Gazecie Wrocławskiej o wartości 5000 zł, zaproszenia dla drużyny na Dolnośląską Galę Sportu

II miejsce – dyplom i voucher na promocję w Gazecie Wrocławskiej o wartości 3000 zł, zaproszenia dla drużyny na Dolnośląską Galę Sportu

III miejsce – dyplom i voucher na promocję w Gazecie Wrocławskiej o wartości 2000 zł, zaproszenia dla drużyny na Dolnośląską Galę Sportu

Najpopularniejsza Klasa Sportowa

I miejsce – dyplom, prezentację w Gazecie Wrocławskiej oraz zaproszenia do lokalnego Parku Wodnego dla całej drużyny

II i III miejsce – dyplom, prezentację w Gazecie Wrocławskiej oraz zaproszenia do Jump World dla całej drużyny

NAGRODY KAPITUŁY

Kapituła - z uwzględnieniem głosów czytelników - wybierze swoich laureatów w kategoriach Najlepszy Sportowiec oraz Najlepszy Trener. Dodatkowo przyzna wyróżniania dla:

Drużyny Roku

Odkrycia Roku

Imprezy Roku

.