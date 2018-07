Sportowym wydarzeniem w piłce siatkowej zostało wybrane LOTTO EUROVOLLEY POLAND 2017. Mistrzostwa Europy, których gospodarzem była Polska rozgrywane były w dniach 24 sierpnia – 3 września w naszym kraju. Szesnaście najlepszych drużyn Starego Kontynentu rywalizowało w pięciu miastach: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Szczecinie i Warszawie. Po jedenastu dniach zaciętej rywalizacji na najwyższym stopniu podium stanęła reprezentacja Rosji, a na kolejnych miejscach Niemcy i Serbia. MVP turnieju został wybrany Maksim Michajłow. Polska ostatecznie zajęła dziesiątą lokatę.



Warto przypomnieć, że Ceremonia Otwarcia LOTTO EUROVOLLEY POLAND 2017 odbyła się na PGE Narodowym w Warszawie. Po efektownej ceremonii otwarcia, mecz rozegrała reprezentacja Polski i Serbii. To wspaniałe widowisko w stolicy naszego kraju obejrzało ponad 60 tysięcy kibiców.



– Dziękuję Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej za doskonałe przygotowanie turnieju. Od pierwszych mistrzostw w 1948 roku siatkówka przeszła długą drogę, a ceremonia i mecz otwarcia zapiszą się w historii dyscypliny jako najlepsze w historii – powiedział Aleksandar Boričić, prezydent CEV podczas Ceremonii Otwarcia mistrzostw Europy.





Nagroda Biznesu Sportowego

Najważniejsze wydarzenia sportowe – nominacje

Organizacja Mistrzostw Europy siatkarzy w Polsce - LOTTO EUROVOLLEY POLAND 2017

XIV Gali Sportu i Biznesu – uhonorowanie LOTTO EUROVOLLEY POLAND 2017

Nagrody Biznesu Sportowego - Statuetki DEMES promują osoby i instytucje, które poprzez swoją działalność mają bezpośredni wkład w rozwój polskiego sportu. Profesjonalna współpraca biznesu i środowiska sportowego pozwala na pełny rozwój sportu, a co za tym idzie - zaistnienie polskich sportowców na arenie międzynarodowej. Nagrody Biznesu Sportowego wyróżniają tych, którzy przyczyniają się do rozwoju relacji między sportem i biznesem w największym stopniu. Przyznawane są od czternastu lat.Na początku lutego tego roku EUROVOLLEY POLAND 2017 zostało nominowane do Nagród Biznesu Sportowego 2017 w kategorii Wydarzenie Sportowe. Eurovolley był największą siatkarską imprezą minionego roku.W gronie nominowanych do najważniejszego wydarzania sportowego oprócz LOTTO EUROVOLLEY POLAND 2017 znalazł się także The World Games 2017 oraz ORLEN Warsaw Marathon.The World Games 2017 nazywane także Światowymi Igrzyskami Sportowymi zostały rozegrane w lipcu 2017 roku we Wrocławiu. W ciągu dziesięciu dni sportowej rywalizacji w zawodach uczestniczyło 3500 zawodników ze 112 krajów świata. Była to dziesiąta edycja tego niepowtarzalnego turnieju. Zawody odbywały się między innymi na Stadionie Miejskim, w Hali Stulecia oraz Hali Orbita.Uczestnicy World Games we Wrocławiu w 2017 rywalizowali w 33 dyscyplinach sportowych tj.(bieg na orientację, sporty bilardowe, bowling, areobik sportowy, karate, korfball, lacrosse, piłka ręczna plażowa, narciarstwo wodne, przeciąganie liny, trójbój siłowy, wrotkarstwo, squash, unihokej), w tym 4 pokazowych, tj. ergometr wioślarski, futbol amerykański, kickboxing, sport żużlowy. Drugim wydarzeniem sportowym nominowanym w kategorii Wydarzenie Sportowe był ORLEN Warsaw Marathon, który rozgrywany jest w Warszawie od 2013 roku. Od pierwszej edycji w jego ramach rozgrywane są Mistrzostw Polski w Maratonie Mężczyzn. Od 2014 roku bieg posiada certyfikację IAAF Road Race Silver Label. W ciągu pięciu edycji w maratonie, którego trasa wiedzie po stolicy naszego kraju udział wzięło blisko 30 tysięcy uczestników. W trzech pierwszych edycjach triumfowali Etiopczycy - Sisay Lemma Kasaye, Tadese Tola, Hayle Berhanu Lemi. Czwarty bieg należał do Polaka – Artura Kozłowskiego. W ostatnim maratonie zwyciężył natomiast Felix Kimutai z Kenii. W kategorii pań wygrała kolejno Jerotich Milka (Kenia), Bizuayehu Ehile, Fatima Sado, Kumeshi Sichala (wszystkie z Etiopii) i Nastassia Ivanova (Białoruś).Pięknie, niesamowicie, fenomenalnie, wspaniale, świetnie, niepowtarzalnie, super, oszałamiająco, doskonale, kapitalnie, cudownie, przepięknie, wzorowo, nadzwyczajnie, rewelacyjnie, bosko, koncertowo, znakomicie, perfekcyjnie - to tylko kilkanaście określeń, którymi kibice opisywali niesamowitą Ceremonię i Mecz Otwarcia EUROVOLLEY POLAND 2017 na PGE Narodowym w Warszawie.Niepowtarzalna atmosfera panowała także w pozostałych obiektach, w których rozgrywane były mecze, tj. ERGO Arenie w Gdańsku, Netto Arenie w Szczecinie, katowickim Spodku i TAURON Arenie w Krakowie. Wszystkie 36 spotkań mistrzostw obejrzało 213 089 widzów, średnio aż 5919 na mecz. Finał imprezy, mimo braku biało-czerwonych w tym etapie rozgrywek, śledziło w Krakowie ponad 10 tysięcy kibiców.– powiedział Ary Graca, prezydent Światowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB).Podobnego zdania byli trenerzy i zawodnicy, którzy mieli okazję zagrać przed polską publicznością. - Nie można mieć żadnych zastrzeżeń do organizacji turnieju w Polsce. Jestem bardzo szczęśliwy, że wspólnie z drużyną mogliśmy być częścią tego turnieju. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za tak wspaniałe przyjęcie naszego zespołu w Krakowie – mówił Fernando Muñoz , trener reprezentacji Hiszpanii po zakończeniu mistrzostw Europy. Mistrzostwa Europy zostały doceniony także przez Europejską Federację Siatkówki. Podczas uroczystej gali w Moskwie. Mecz i Ceremonia Otwarcia zostały uhonorowane w kategorii wydarzenie roku.22 marca 2018 roku podczas uroczystej XIV Gali Sportu i Biznesu w Centrum Olimpijskim PKOl, Jacek Kasprzyk, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej odebrał nagrodę Biznesu Sportowego za organizację wydarzenia roku, którym zostało wybrane właśnieZwycięzcy zostali wyłonieni przez Kapitułę Statuetek DEMES, złożonej ze specjalistów zajmujących się marketingiem sportowym, przedstawicieli świata nauki oraz mediów. Uroczystość ta odbyła się w ramach Forum Sportu i Biznesu SPORTBIZ, będącym największym wydarzeniem integrującym branżę sportową i biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej.