Spływ na byle czym po Nysie Łużyckiej. Do wygrania kasa. Trwają zapisy!

Znów podczas Jakubów, znów w sobotę (24 sierpnia) i znów czekamy na Wasze zwariowane pomysły i ich realizacje. Do zgarnięcia jest pula nagród w wysokości 5 tys. zł (2,5 tys. za I miejsce; 1,5 tys. zł za II miejsce i 1 tys. zł za III miejsce). Dodatkowo każda załoga otrzyma po przedstawieniu rachunków zwrot kosztów budowy pływającej konstrukcji do wysokości 100 euro. A to też jeszcze nie wszystko! Dzięki temu, że tegoroczny Spływ na byle czym, zyskał dofinansowanie z funduszy UE, wszystkim załogantom zapewniamy darmowe przekąski i popitki w ramach Festynu Rodzinnego, który odbędzie się w dniu zawodów w miejscu startu spływu, czyli na lewym brzegu Nysy w Görlitz - Uferpark. Ale uwaga, śpieszcie się ze zgłoszeniami, bo liczba załóg dopuszczonych do udziału jest ograniczona i wynosi 16 (8 załóg z Polski i 8 z Niemiec).