Spektakle teatralne z Legnicy już wkrótce w kinie DCF we Wrocławiu (ZOBACZ SZCZEGÓŁY)

Już 29 kwietnia, o godz. 19.00., „Ballada o Zakaczawiu” w reżyserii Waldemara Krzystka ze znakomitą rolą Przemysława Bluszcza. Od tego spektaklu, który był grany i realizowany w dawnym kinie “Kolejarz”, zaczęła się legenda legnickiego teatru. Gośćmi spotkania po seansie będą: reżyser teatralnego pierwowzoru Jacek Głomb, reżyser realizacji telewizyjnej Waldemar Krzystek oraz aktorzy.

- W kolejnych odsłonach pokażemy „Trzy furie” Marcina Libera i „Made in Poland” Przemysława Wojcieszka, w obu przypadkach DCF będzie gościł gwiazdy i twórców przedstawień - informuje DCF.

Spektakle Teatru Modrzejewskiej w Legnicy cieszą się od lat zainteresowaniem publiczności i uznaniem krytyki. Świadczą o tym nie tylko setki recenzji i dziesiątki nagród, ale także realizacje dla Teatru Telewizji.

- Marka naszego teatru czyni go atrakcyjnym partnerem twórczym przy produkcji widowisk telewizyjnych. W dorobku Teatru Modrzejewskiej w Legnicy jest dziewięć teatralnych produkcji telewizyjnych: „Pasja” (1996), „Ballada o Zakaczawiu” (2001), „Wschody i Zachody Miasta” (2005), „Kwiaty polskie” (2005), „Made in Poland” (2005), „Plac Wolności” (2008), „III Furie” (2012), „Orkiestra” (2013) oraz „Zabijanie Gomułki” (2018). Nie ma innego takiego teatru na świecie, który tak często przenosiłby swoje spektakle do telewizji. Telewizyjna wersja „Made in Poland” zdobyła Grand Prix Międzynarodowego Przeglądu Twórczości Telewizyjnej Prix Visionica we Wrocławiu (2007). „Orkiestra” zaś wyróżnienie na Europejskim Festiwalu Telewizyjnym CIRCOM w Dubrowniku (2014) - mówi dyrektor legnickiego teatru Jacek Głomb.

Telewizyjne wersje legnickich spektakli to nie tylko możliwość podziwiania wspaniałej gry zespołu aktorskiego Modrzejewskiej, ale także okazja do spotkania z ciekawymi legnickimi plenerami: od intrygujących zakamarków gmachu teatru z połowy XIX wieku, przez zrujnowane budynki fabryczne, aż po wybrane ulice miasta.

- Cieszę się, że dzięki pokazom kinowym w DCF-ie, znakomite spektakle legnickiego teatru staną się dostępne dla wrocławskiej widowni, która jednocześnie uzyska możliwość spotkania z twórcami i aktorami prezentowanych dzieł – mówi Jarosław Perduta, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego. - Takich spotkań z teatrem mamy u nas wiele. Regularnie gramy monodram Dariusza Maja pt. „Aleja narodowa”, w ubiegłym roku organizowaliśmy przedpremierowy pokaz teatru telewizji pt. „Mock” w reż. Łukasza Palkowskiego, a chwilę wcześniej gościliśmy jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów teatralnych Krystiana Lupę. Nasza widownia bardzo ceni takie inicjatywy. Na pewno pojawią się kolejne – dodaje dyrektor DCF-u.

MODRZEJEWSKA W DCFie:

• 29 kwietnia "Ballada o Zakaczawiu" Waldemara Krzystka

• 27 maja "Trzy furie" Marcina Libera

• 17 czerwca "Made in Poland" Przemysława Wojcieszka