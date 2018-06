Hans Kloss (© archiwum)

Mija właśnie 50 lat od realizacji zdjęć do „Stawki większej niż życie” we Wrocławiu. Jesteś fanem Hansa Klossa? Zobacz, co cię czeka





18.00–19.30, sala „Lalka”

• Stawka większa niż życie na dużym ekranie – projekcja odcinka Zdrada

• prelekcja Bogdana Bernackiego Wrocław w „Stawce większej niż życie”

• spotkanie z gościem specjalnym



19.30–20.00, hol przy sali „Lalka”

• wernisaż wystawy fotosów i werków z archiwum Andrzeja Konica

• mundury Klossa i Brunnera z kolekcji Centrum Technologii Audiowizualnych

• premiera książki Bogdana Bernackiego Śladami Klossa po Wrocławiu



20.00–20.45, sala „Lalka”

• Stawka większa niż życie na dużym ekranie – projekcja odcinka Bez instrukcji



Bilety na seanse do nabycia w kasach DCF-u w cenie 15 zł..







•

• trasa: pl. Teatralny – gmach Teatru Lalek – Pałacyk – Dolnośląskie Centrum Filmowe – Teatr Polski – Dworzec Główny PKP – gmach dyrekcji PKP

• prowadzący: Małgorzata Urlich-Kornacka, przewodnik miejski, i Bogdan Bernacki

• zbiórka o godz. 17.20 przed kamienicą na pl. Teatralnym 8



Obowiązują zapisy: malgorzata.wroclove@gmail.com. Koszt wycieczki stanowi opłata w wysokości 5 zł

za wypożyczenie radioodbiornika, który pozwoli na komfortową wędrówkę śladami Klossa po Wrocławiu.



1 lipca 2018 roku (niedziela)



11.30–13.00

• spacer szlakiem plenerów serialu Stawka większa niż życie

• trasa: most Tumski – ul. Katedralna – pl. Kościelny – ul. Kanonii – pl. Katedralny – ul. Smoluchowskiego – Wybrzeże Wyspiańskiego

• prowadzący: Małgorzata Urlich-Kornacka, przewodnik miejski, i Bogdan Bernacki

• zbiórka o godz. 11.20 przy moście Tumskim



Obowiązują zapisy: malgorzata.wroclove@gmail.com. Koszt wycieczki stanowi opłata w wysokości 5 zł

za wypożyczenie radioodbiornika, który pozwoli na komfortową wędrówkę śladami Klossa po Wrocławiu.



13.30–14.15, Dolnośląskie Centrum Filmowe

• Jak powstawał serial wszech czasów? – zwiedzanie z przewodnikiem wystawy fotosów i werków z archiwum Andrzeja Konica oraz mundurów z kolekcji Centrum Technologii Audiowizualnych

