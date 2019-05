Sparta – Motor: Beniaminek czeka na pierwsze wyjazdowe zwycięstwo. Łaguta dodał Motorowi sporo mocy

W niedzielę oczy wszystkich kibiców na stadionie przy al. Zygmuntowskich podczas starcia Speed Car Motoru z Get Wellem Toruń (48:42) zwrócone były na Grigorija Łagutę. Rosjanin, przez którego dwa lata temu ROW Rybnik spadł do Nice 1. Ligi Żużlowej (po tym, jak w organizmie 35-latka wykryto meldonium, anulowano wywalczone przez niego punkty), w ekspresowym tempie zapracował na miano bohatera „Koziołków”, zdobywając 15 punktów.

Przemysław Liszka w tym sezonie przywoził już za swoimi plecami bardziej doświadczonych rywali, ale na wliczenie Łaguty w poczet pokonanych będzie musiał poczekać co najmniej do meczu rewanżowego. 18-latek w wyniku upadku w finale Brązowego Kasku został mocno poobijany i jak sam przyznał, czeka go teraz „chwila przerwy”.

Trener Betardu Sparty Dariusz Śledź przed spotkaniem ze Speed Car Motorem Lublin na pozór nie powinien mieć innych zmartwień niż uraz Liszki. Jego podopieczni wyraźnie wygrali dwa ostatnie mecze w PGE Ekstralidze (54:36 z Get Wellem Toruń i 49:41 z forBET Włókniarzem Częstochowa), dzięki czemu postawili ważny krok w kierunku wejścia do fazy play-off. Ponadto w pełni sił jest już Maciej Janowski, który z powodu kontuzji obojczyka pauzował trzy tygodnie.

We wspomnianych spotkaniach z dobrej strony zaprezentowali się niemal wszyscy zawodnicy WTS-u. Od początku sezonu dobrej formy szuka natomiast Vaclav Milik, który znalazł się poza awizowanym składem na konfrontację z zespołem z Lubelszczyzny. Czech nie może być zgłoszony przed meczem jako rezerwowy, ponieważ może nim być jedynie zawodnik do 23. roku życia.