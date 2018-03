Jubileuszowy koncert Sofar zacznie się 10 marca. Zgłoszenia do dziś, 5 marca.

Sofar Sound Wrocław obchodzi 2. urodziny i zaprasza na jubileuszowy koncert. Ten zostanie zagrany 10 marca (w sobotę). Brytyjski sukces koncepcji Sofar Sounds sprawił, że idea organizowania sekretnych koncertów dotarła szybko także do innych europejskich miast: Paryża, Wiednia, Lizbony, Pragi, Warszawy. We Wrocławiu po raz pierwszy koncert odbył się w lutym 2016 roku.– Celebrujemy tę małą rocznicę i zapraszamy na scenę obiecujących, młodych wykonawców, których charyzma, świeżość i oryginalne pomysły na siebie naprawdę nas uwiodły. Widząc na małej scenie Sofar Sounds, na wyciągnięcie ręki prawie, kogoś, kto zagra w przyszłości naprawdę świetne koncerty na ENEA Spring Break, Tauronie i innych festiwalach, jest się naprawdę w muzycznym siódmym niebie! – mówi Kama Węcka, bookerka Sofar Sounds Wrocław.Do tej pory dla Sofar Sounds Wrocław zagrali m.in. Rosalie., EABS, Jabłonka, Natalia Lubrano, Paula i Karol, MIN t, SALK. O tym, kogo zobaczymy na scenie 10 marca, zaproszeni goście dowiedzą się jak zwykle dopiero w dniu koncertu. Zainteresowanie wydarzeniem może podsycić jednak kilka informacji.Fani zespołów We Draw A czy Rebeka, mogą być pewni, że wpadniemy właśnie w te muzyczne rewiry. Zaskoczeniem może okazać się koncert nastoletniej gwiazdy, znanej poprzednio z występów w duecie i dość kontrowersyjnej. Jedna z dziewcząt obrała bardzo modny teraz kierunek muzyczny, całkiem różny od repertuaru, który kiedyś prezentowała. O ostatnich gościach line up-u można powiedzieć krótko: za ich liryzmem na pewno zatęsknimy.Zgłoszenia na koncert przyjmowane są do 5 marca (poniedziałek) na stronie www.sofarsounds.com/wroclaw. Potwierdzenia udziału w koncercie zostaną rozesłane drogą mailową. W wiadomości znajdzie się także dokładne miejsce i godzina rozpoczęcia wydarzenia. Po koncercie organizatorzy zapraszają na urodzinowe silent disco