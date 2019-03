Śmiertelny wypadek w Bolkowie. Zderzenie osobówki z autokarem. Droga zablokowana

Wielki Post 2019. Środa Popielcowa w kościele katolickim

Dziś Środa Popielcowa. Dla katolików to pierwszy dzień Wielkiego Postu, który trwa 40 dni. Środa Popielcowa wypada między 5 lutego a 10 marca, w 2019 roku jest to 6 marca, a w 2020 będzie to 26 lutego. Wierni zgodnie z obrzędem katolickim tego dnia uczestniczą we mszy świętej, ch...