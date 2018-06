W 1925 roku firma Leica otworzyła złoty wiek fotoreportażu i uczyniła fotografię przystępną nie tylko dla profesjonalnych fotografów. Przez prawie sto lat aparat - najpierw na kliszę, potem cyfrowy - był naszym podstawowym narzędziem do zatrzymywania ważnych dla nas chwil. Dziś jednak jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji w świecie utrwalania obrazu. A wszystko za sprawą smartfonów, które inspirują miliony osób na całym świecie do artystycznego wyrażania siebie. Marka Huawei pragnie docenić najlepszych fotografów mobilnych i już za dwa tygodnie rozpoczyna drugą edycję konkursu Next Image.

Choć większość z nas myśląc o robieniu zdjęć myśli o tradycyjnych aparatach, bardzo dynamiczny rozwój technologii mobilnej zdaje się wytyczać nieco inny kierunek w tej dziedzinie. Choć nie zawsze to sobie uświadamiamy, robiąc zdjęcia coraz chętniej, zamiast na przykład, lustrzanki, sięgamy po aparat w naszym smartfonie. Potwierdzają to liczby. Dwie trzecie mieszkańców naszej planety ma telefon komórkowy, wielu z nich to posiadacze smartfonów, a więc również aparatu fotograficznego. Smartfon stał się nie tylko narzędziem przeglądania zdjęć, ale także do ich tworzenia. Spośród milionów kadrów, które codziennie oglądamy, chociażby na Instagramie większość powstała właśnie z użyciem smartfona. I trudno się temu dziwić. Smartfony nie tylko dają nam możliwość natychmiastowego uchwycenia interesujących nas chwil, ale w przeciwieństwie do tradycyjnych aparatów, pozwalają równie szybko podzielić się tymi zdjęciami z naszymi znajomymi i bliskimi, bez potrzeby kopiowania ich na komputer.Myliłby się jednak ten, kto twierdzi, że mobilna fotografia to tylko błahe kadry dokumentujące tzw. prozę życia. Ostatnie lata pokazały, że coraz więcej firm i wydawnictw prasowych sięga po zdjęcia wykonane smartfonami podczas przygotowywania na przykład, okładek czasopism. Vogue, Time, Elle - to tylko najważniejsze, choć nie jedyne z nich.To nie tylko ogromne wyróżnienie, ale także spore wyzwanie dla producentów smartfonów. Po raz pierwszy muszą oni pokazać, że nie wielkich rozmiarów obiektywy i sensory optyczne w urządzeniach mobilnych radzą sobie z robieniem zdjęć równie dobrze, a nawet lepiej niż tradycyjne, drogie i duże aparaty fotograficzne.To wszystko sprawia, że smartfony muszą coraz częściej nie tylko dorównywać tradycyjnym aparatom, ale także przewyższać je swoimi możliwościami. Potwierdzają to obiektywne testy. Huawei P20 oraz P20 Pro jako pierwsze pokonały psychologiczną granicę 100 punktów w rankingu DxOMark. Ta prestiżowa klasyfikacja sporządzana jest na podstawie testów zarówno możliwości optycznych, jak i zdolności samego aparatu (celność autofokusa, czy poziom oddawanych detali). W ocenie wzięto też pod uwagę szereg wyspecjalizowanych funkcji, jak system sztucznej inteligencji P20 Pro, super zoom, czy zaawansowana stabilizacja obrazu, pozwalająca na robienie zdjęć niemal w każdych warunkach oświetleniowych.Trudno jednak mówić o fotografii operując jedynie liczbami i parametrami.Dlatego też marka Huawei zaprasza wszystkich, którzy interesują się fotografią mobilną do wzięcia udziału w konkursie Huawei Next Image. Jest on adresowany do wszystkich pasjonatów, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, którzy chcieliby sprawdzić swoje umiejętności.Zdjęcia wykonane za pomocą smartfonów Huawei będzie można przesyłać poprzez specjalnie przygotowaną stronę konkursową od 9 do 20 sierpnia 2018. Każdy uczestnik będzie mógł nadesłać pracę w jednej z sześciu kategorii, a oceny zdjęć dokonają zawodowi fotografowie, m. in.: Alex Lambrechts, Tomasz Lazar i Dominic Bracco, a także aktorka, ambasadorka marki Huawei, Gal Gadot. Nagrodę otrzymają także autorzy zdjęć, które zajmą drugie i trzecie miejsce, a także dostaną najwięcej głosów spośród zdjęć w swojej kategorii. Wyniki konkursu poznamy 10 września. Więcej informacji na temat konkursu Next Image pojawi się na fan page Huawei w serwisie Facebook https://www.facebook.com/HuaweimobilePL/ Jednak, to nie rywalizacja, a chęć rozwijania swojej kreatywności i pasji ma być sercem konkursu. Bo czym innym jest fotografia mobilna jeśli nie ciągłym kreatywnym poszukiwaniem i uchwytywaniem w kadrze ulotnych chwil?