Smaczne celebrowanie wiosny na Stadionie Wrocław!

6 i 7 kwietnia Stadion Wrocław będzie przyciągał wyjątkowymi zapachami - w pierwszy weekend kwietnia rusza we Wrocławiu pierwsza edycja JEMY NA STADIONIE – największego zlotu food trucków na Dolnym Śląsku! Wydarzenie przyciągnie zmotoryzowanych kucharzy - pasjonatów kulinariów, którzy zaoferują oryginalne potrawy kuchni amerykańskiej, azjatyckiej, włoskiej, meksykańskiej i in. To wyjątkowa okazja do odbycia w ciągu weekendu kulinarnej podróży dookoła świata!

Podczas weekendu 6-7 kwietni 2019 r. Stadion Wrocław zamieni się największą restaurację na Dolnym Śląsku. W atmosferze wiosennego, rodzinnego pikniku zainaugurowany zostanie „streetfoodowy” sezon na największym zlocie food trucków w Trójmieście – JEMY NA STADIONIE.

To wyjątkowa okazja do odbycia wyjątkowej kulinarnej podróży szlakiem najpopularniejszych potraw z 5 kontynentów. Food trucki zaparkują na esplanadzie stadionu (od trybuny C do trybuny B włącznie) i przez dwa dni blisko 70 pojazdów na dwóch, trzech i czterech kołach będzie karmić mieszkańców Wrocławia oryginalnymi potrawami z całego świata.

Pasjonaci dobrego jedzenia znajdą tutaj pyszne zupy, przystawki, dania główne, a także desery, kawę i zimne napoje. Nie zabraknie uwielbianych przez Polaków oryginalnych burgerów, świeżych frytek i wspaniałych potraw kuchni tybetańskiej, meksykańskiej, węgierskiej, polskiej i wielu innych. Będą pyszne frytki, sandwiche, burgery, pizza, dania z woka, paluchy churros, pastrami, chilli con carne, guacamole, zapiekanki, podpłomyki, wrapy, a także wyśmienite lody, owoce w czekoladzie, mini pączki, aromatyczna kawa, lemoniada na ciekłym azocie, zimne piwo z portfolio Browaru Amber, i wiele innych.

- To pierwsza impreza z cyklu Jemy na stadionie na Dolnym Śląsku, ale jestem pewny, że spotkamy się z życzliwym przyjęciem ze strony mieszkańców Wrocławia. Nasz event to nie tylko okazja na pyszny, wyjątkowy posiłek, ale także doskonała promocja różnorodności smaków, zdrowego jedzenia, oraz integracja lokalnej społeczności wokół tematyki kulinarnej – mówi Krzysztof Bieńkowski, jeden z organizatorów wydarzenia.

Ale jedzenie to nie jedyna atrakcja wydarzenia. Imprezie towarzyszyć będą bezpłatne aktywności dla najmłodszych. Arena Gigantów zaprosi wszystkie dzieciaki i ich rodziców do wspaniałej zabawy na wyjątkowych „dmuchańcach” i do udziału w konkursach animowanych przez wesołe klauny. Podczas eventu będzie można także skorzystać z oferty Dream Jump i wykonać skok z kopuły stadionu. Partnerem wydarzenia jest także tor kartingowy Le Mans (na FB organizatora będzie można wygrać vouchery na jedną i drugą atrakcję). FB organizatora: facebook.com/events

Promo naszej imprezy:

Wśród zaproszonych na zlot food trucków znajdą się m. in.:

Arizona pastrami

Beat pastrami

Bubi dog

Burger byku

Burger czarny

Burgerszał

Chocolate food truck

Czarros

El compadre

Farsz food

Flammaster

Funky donkey

Hot dog chomik

Hubi bubi

Krasnolód

Kurczaki po amerykansku

La rosa kołacze

Le mini

Lodenroll

Lodorolki

Makaroniarze

Mimus

Mobicafe

Momo

Nudle w pudle

Pan burger

Pan fryta - Pan fryta -

Panczo

Philly finest

Truck

Po nitce

Pulled

Pulled thai

Slovak street food

Smaki ulicy

Smoke bbq

Sweetgang

Świder food truck

Wegierskie tadam

Wokking

Zapiekanki

Corn dogi

Los Santos

Zaparowani

Sushi truck

Gioconda lody

Balkan burger

Pierogi Wrocław

HulThai

Papa weed

Yes ser

Tostruck

Pizza truck

Pan Puh

Szaszłykarnia