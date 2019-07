Slot Art Festival 2019. Zobacz zdjęcia z festiwalu w Lubiążu [GALERIA UCZESTNIKÓW]

Podczas Slot Art Festival można było wziąć udział w warsztatach muzycznych, scenicznych, sportowych, manualnych, a także o innej tematyce. Dla przykładu w tym roku zorganizowano warsztaty z psiej komunikacji, pisania piosenek, różnych form akrobatyki (m.in. aerial hoop, aerial hammock, aerial silk i aerial trapeze), warsztaty z jazdy na motocyklu, języka chińskiego czy starożytnej greki. Wybór był naprawdę ogromny i każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Warsztaty odbywały się w trzech turach: o 11.00, o 13.00 i o 15.00, ale to nie znaczy, że rano i wieczorem nie było co robić. Wieczory i noce to przede wszystkim koncerty, kino, spotkania i fire show. Festiwal żył przez całą dobę.

W tym roku na muzycznych scenach festiwalu mogliśmy zobaczyć i usłyszeć L.U.C.'a z orkiestrą Rebel Babel i Kwiat Jabłoni.