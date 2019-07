Śląsk Wrocław ogłasza dwa nowe nabytki! Wojciechowski i Gabiński zagrają w WKS-ie

Mathieu Wojciechowski, Polak urodzony we Francji, w poprzednim sezonie (wówczas w barwach MKS-u Dąbrowa Górnicza) został wybrany najbardziej energetycznym zawodnikiem całego sezonu EBL; dziennikarze nagrodzili go także tytułem najlepszego polskiego debiutanta i zaliczyli do drugiej piątki rozgrywek. Ponadto jego nazwisko znalazło się w szerokiej kadrze reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata. 26-letni skrzydłowy zapowiadał, że następny krok w jego karierze będzie w kierunku klubu z górnej czwórki. – Wybrałem Śląsk Wrocław, bo moim zdaniem w tym klubie powstaje bardzo ciekawy projekt – powiedział po transferze Wojciechowski. – Nie bez znaczenia jest też fakt, że w tym zespole będę odgrywał ważną rolę, miał okazję do dalszego rozwoju i dostawał wiele minut – choć na pewno nikt nie da mi ich za darmo - dodał. W poprzednim sezonie EBL notował średnio 13,6 punktów i 5,7 zbiórek w 28 minut, trafiając 49,8% rzutów z gry.