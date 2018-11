Śląsk Wrocław dostanie w przyszłym roku od miasta aż 13 mln zł

Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną? Nigdzie, ostatecznie po chodniku

Marcin Kaźmierczak

Amerykańska firma Lime, która od miesiąca udostępnia wrocławianom elektryczne hulajnogi, zachęca do jazdy nimi po drogach rowerowych. W Polsce to jednak nielegalne. Ma się to zmienić najwcześniej od 2020 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowuje zmiany w prawie.