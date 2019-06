Skuteczny sposób na walkę z łuszczycą? Znamy na to sposób!

Chorzy zmuszeni są często do stałego przyjmowania leków oraz pielęgnacji skóry. Dzięki temu jej kondycja poprawia się, a zmiany są mniej widoczne.

Co zrobić gdy standardowe leczenie zawodzi?

Z nowej metody leczenia łuszczycy skorzystał Pan Michał, który cierpi na nią od wczesnego dzieciństwa. Dotychczas zaostrzenia choroby łatwo ustępowały dzięki leczeniu farmakologicznemu. Jednak pod wpływem ogromnego stresu w pracy, nieprzespanych nocy oraz niezdrowego trybu życia, zmiany łuszczycowe wystąpiły niemal na całym ciele i były odporne na leki. Z tego powodu zdecydował się na 40 zabiegów tlenoterapii hiperbarycznej (zalecana ilość dla uzyskania najlepszych efektów leczenia) w Centrum Tlenoterapii Hiperbarycznej TLENmedica we Wrocławiu, dzięki którym udało się zniwelować zmiany powstałe na ciele pacjenta.

Jak wygrać z łuszczycą: tlenoterapia hiperbaryczna w Centrum TLENmedica

Tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT – ang. Hiperbaric Oxygen Therapy) to w pełni naturalna i bezpieczna metoda leczenia polegająca na podawaniu czystego tlenu w komorze, w której panuje podwyższone ciśnienie atmosferyczne. Celem zabiegu jest zwiększenie poziomu rozpuszczonego tlenu we krwi, a tym samym pobudzenie wrodzonych możliwości organizmu do leczenia i regeneracji. W przypadku łuszczycy dopiero ciśnienie 2,0 ATA umożliwia osiągniecie optymalnych efektów leczenia. Każdy zabieg Pana Michała trwał ok. 90 min i składał się z 3 części: kompresji (10-15 min), właściwej części leczniczej (60 min) i dekompresji (ok. 12 min). Zmiany następowały stopniowo, początkowo zwiększyło się złuszczanie, następnie przebarwienia zmieniały kolor i stawały się coraz bledsze, zaś skóra stawała się lepiej nawilżona.