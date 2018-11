SKS to początek drogi, na końcu której są igrzyska olimpijskie

Obwód stacyjny to forma zajęć znana dla każdego nauczyciela wychowania fizycznego. Ogólnie polega to na tym, że dzieci podchodzą grupami do kolejnych stacji, gdzie wykonują różne zadania. Ale zadania proponowane przez organizatorów cyklu „SKS on Tour” to zupełna nowość dla uczniów i ich opiekunów. Wystarczy wymienić takie stacje jak: Speed-ball (odbijanie piłeczki przymocowanej żyłką do statywu), wioślarstwo (ćwiczenia na ergonometrze), deskorolka, bieg wahadłowy z fotokomórką, refleksomierz, platforma dynamometryczna. Z takimi ćwiczeniami dzieci spotykały się po raz pierwszy. Nic więc dziwnego, że podchodziły do ich realizacji bardzo chętnie. Podczas zajęć wśród najmłodszych było słychać głosy zachwytu!

– Deskorolka na wf, czy na zajęciach SKS? - dziwiły się dzieci i zaraz zabierały się do powtarzania ćwiczeń zadanych przez przedstawicieli Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego z Warszawy, którzy byli przy każdej stacji.

– Dla dzieci każdy ruch jest zdrowy i potrzebny. Jestem w stanie wyobrazić sobie zajęcia z deskorolką. Oczywiście trzeba pokonać pewne ograniczenia sprzętowe, bo przecież w szkole nie ma deskorolek, ale myślę, że jest to do zrealizowania - mówi Monika Bobka, nauczycielka wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 43 z Białegostoku. Jej grupa to jedna z 22 (po 20 osób każda), które wzięły udział w wydarzeniu w hali Zespołu Szkół Rolniczych. O zaproszeniu decydowali operatorzy wojewódzcy i krajowi. A mieli z czego wybierać, gdyż w samym województwie podlaskim w programie bierze udział blisko 500 grup ze szkół. W skali kraju te liczby są jeszcze bardziej imponujące – 350 tysięcy dzieci i 17 tys. nauczycieli z dziesięciu tysięcy szkół.

Ministerstwo od początku programu przeznaczyło na niego blisko 100 mln złotych. W ramach tego programu nauczyciele prowadzą dwa razy w tygodniu godzinne zajęcia dla dzieci.

– „SKS on Tour” jest po to, aby dzieci aktywnie spędzały czas i się integrowały - opowiada Magda Ustianowska z Instytutu Sportu, która jest krajowym operatorem programu. - Naszym celem jest również identyfikacja talentów sportowych. Na stacjach mamy testy sprawności fizycznej oraz nowoczesne formy, innowacje, technologie jak fotokomórka, czy refleksomierz. Chcemy, aby dla dzieci było to atrakcyjne i stąd na przykład deskorolka. Chcemy też dzieci edukować i dlatego mamy stację z nauką pierwszej pomocy medycznej.

– Po prostu bardzo lubię sport i uwielbiam ruszać się, więc dla mnie SKS to coś wspaniałego - śmieje się Magda Godlewska ze Szkoły Podstawowej nr 43 w Białymstoku. - Tutaj zobaczyłam zupełnie nowe ćwiczenia. Najbardziej podobało mi się rzucanie oszczepem.

Dzieci miały głównie się bawić, a przy okazji edukować. Natomiast nauczyciele starali się ten czas wykorzystać jak najefektywniej.

– Powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony, że miałem okazję przyjść tutaj ze swoją grupą – cieszy się Hubert Milewski, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 29 z Białegostoku. – Oczywiście w szkole stosujemy metodę obwodu stacyjnego, ale tutaj mamy zupełnie coś innego. Widać profesjonalnie przygotowane stacje, a przy nich profesjonaliści, którzy wiedzą, o co chodzi. Dzieci, które to wszystko zobaczą, będą zmotywowane, aby nie ograniczać się do jednego sportu. Wiadomo, że jak w przyszłości ma być jakiś sport, to w tym wieku trzeba robić różne rzeczy. Z uwagą obserwuję te stacje i już mam plan, co można przełożyć na lekcje wf i oczywiście SKS. Wiadomo, że takiego na przykład profesjonalnego ergonometru nie uda się zakupić, ale mogą go zastąpić gumy i taką opcję będę próbował wprowadzać - opowiada Milewski.

Podczas każdego eventu przewidziana jest tzw. stacja mistrzów, gdzie do dyspozycji uczestników są znani sportowcy. W Białymstoku byli to oszczepniczka Hańczy Suwałki Maria Andrejczyk oraz były kajakarz białostockich Dojlid, medalista mistrzostw świata i Europy Paweł Skowroński. Andrejczyk, która w 2016 roku zadziwiła świat zajmując na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro czwarte miejsce, bardzo chętnie udziela się w takich przedsięwzięciach. Na swojej stacji przeprowadzała profesjonalną rozgrzewkę, demonstrowała specjalne ćwiczenia oszczepników i przede wszystkim wykazywała bardzo dużą cierpliwość. Jeszcze długo po zakończeniu zajęć do zdjęcia z mistrzynią i po autograf czekała długa kolejka chętnych.

– Z dziećmi praca jest ciężka, ale wdzięczna. Uwielbiam to – twierdzi lekkoatletka. – Fajnie, że takie eventy są organizowane i mogłam w tym uczestniczyć. Mogłam pokazać, na czym polega rzut oszczepem i dzieciaki wykazały bardzo duże zaangażowanie. Nawet mogę powiedzieć, że znalazłam dużo talentów. No, może nazwijmy to: osób z potencjałem. Kto wie, może właśnie na takiej imprezie zaszczepiłam komuś bakcyla do treningu. Zobaczymy za parę lat – uśmiecha się zawodniczka.

Andrejczyk jest doskonałym przykładem, że koncern PKN ORLEN realizuje swoją politykę na wielu obszarach. Jest głównym sponsorem nie tylko dla Andrejczyk, ale także wielu innych wybitnych lekkoatletów, jak Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek, Piotr Małachowski, czy Piotr Lisek. Dzięki wsparciu zawodnicy zyskują spokój i komfort podczas trenowania i przygotowywania się do najważniejszych międzynarodowych imprez. O tym, że budowanie Grupy ma sens, Polacy mieli okazję przekonać się w czasie ostatnich lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Berlinie, gdzie Polacy wywalczyli mnóstwo medali. Kolejny cel – występ na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.

– Mogę powiedzieć, że mój sponsor główny, czyli PKN ORLEN, idzie w bardzo dobrym kierunku – chwali Andrejczyk. – Dzieci są naszą przyszłością i w nich jest nasz największy potencjał. I styczność ze sportem muszą mieć już od szkoły podstawowej, a nawet wcześniej. Im wcześniej zaszczepi się miłość do sportu, tym więcej będzie talentów i możliwości, a w końcu olimpijczyków.

Koncern stawia na sportową edukację całych pokoleń – czego najlepszym przykładem jest ORLEN Warsaw Marathon. Narodowe Święto Biegania od lat przyciąga tysiące uczestników, budując świadomość nt. roli codziennej aktywności dla zdrowia całej rodziny.

– To bardzo cieszy, że tam, gdzie są środki, są też ludzie, którzy sterują tymi środkami i potrafią się dzielić – uważa Milewski. – Miejmy nadzieję, że ci mali mistrzowie za jakiś czas będą wielkimi mistrzami. Oczywiście, jeżeli im się pomoże. Nie ma takiej możliwości, aby w tym wielkim sporcie kwalifikowanym awansować od razu na sam szczyt. Trzeba inwestować w tych najmniejszych i czekać na wielkich mistrzów, którzy będą sławić nasz kraj.

Jako koncernowi paliwowemu PKN ORLEN szczególnie bliski jest motorsport. Firma jest kluczowym sponsorem załogi ORLEN Team. Zespół złożony z kierowców i motocyklistów z Kubą Przygońskim – zdobywcą Pucharu Świata FIA w rajdach terenowych – na czele, od lat dostarcza polskim kibicom pozytywnych emocji. Jednocześnie spółka myśli o przyszłości, wspierając członków Akademii ORLEN Team, kartingowców i zawodników motocrossu, marzących o staniu się następcami Jacka Czachora czy Marka Dąbrowskiego.

Przed Białymstokiem „SKS on Tour” zawitał do Ciechanowa, a w planach są jeszcze Łódź, Karlina, Oleśnica, Kraków, Banina, Nowe Miasto Lubawskie oraz Lublin.

Organizatorem cyklu SKSonTour jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy (krajowy operator Programu Szkolny Klub Sportowy). Informacje o programie są dostępne na stronie: szkolnyklubsportowy.pl.