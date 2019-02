Skandal! Radni przyjęli uchwałę o likwidacji jedynej szkoły muzycznej w regionie!

Ogromny chaos - tak w skrócie można opisać to, co działo się podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Bystrzyca Kłodzka. Było mnóstwo oskarżeń o kłamstwa, a także dyskusji, które w opinii uczestników sesji, a nawet niektórych radnych, nie przystoi reprezentantom gminy. Nie ma się co dziwić, temat od kilku dni elektryzuje nie tylko mieszkańców miasta, ale przede wszystkim związanych z tą szkołą. Widać to było chociażby przed budynkiem urzędu, gdzie pojawiła się młodzież z transparentami. Wyczytać na nich można było m.in. hasło:

"Kto za nas będzie grać Chopina i Bacha?"

Radni jednak podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Muzycznej. Zdaniem burmistrz Renaty Surmy uchwała ta nie skutkuje zamknięciem szkoły. Kiedy pojawią się dodatkowe źródła finansowania, uchwała będzie mogła zostać zmieniona.

-Uchwała o zamiarze likwidacji Szkoły Muzycznej II stopnia nie jest równoznaczna z jej likwidacją. Nagle wszyscy sobie uświadomili, że jest to jedyna szkoła w powiecie kłodzkim i jest bardzo ważna. Prowadzona jest przez samorząd bystrzycki. W przyszłym tygodniu jesteśmy umówieni w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie będziemy rozmawiać o dalszym finansowaniu. Bardzo się cieszę, że pan starosta podjął się mediacji i spróbuje przekonać burmistrzów innych gmin, żeby partycypowali w kosztach nauki swoich uczniów. Jeśli znajdzie się finansowanie, szkoła nie zostanie zamknięta – mówiła burmistrz Renata Surma podczas sesji.

Do szkoły uczęszcza 28 uczniów z całego powiatu, między innymi z Lądka-Zdroju, Międzylesia, Kłodzka czy Polanicy-Zdroju. Jeśli rzeczywiście stałoby się tak, że szkoła zostałaby zlikwidowana, żaden z nich nie otrzymałby dyplomu ukończenia szkoły, ponieważ otwarto ją w 2015 roku, a cykl nauki jest sześcioletni. - Pracuje 44 lata w szkolnictwie artystycznym i nie znam takiego przypadku, żeby gdziekolwiek w Polsce organ prowadzący najpierw powołał szkołę, a następnie ją rozwiązał przed zakończeniem pewnego cyklu nauczania - mówił podczas spotkania z rodzicami Tadeusz Piotrowski, dyrektor szkoły.

Jego zdaniem taki zamiar może być osobistą wendettą burmistrz Renaty Surmy.

-Pani burmistrz znana jest z mściwości. Pani burmistrz usłyszała ode mnie wielokrotnie słowa przypomnienia, że nie dotrzymuje słowa obietnic składanych publicznie. Pan burmistrz musiała się poczuć mocno dotknięta, że ktoś jej powiedział prawdę w oczy i to publicznie, więc być może te dalsze decyzje są skutkiem mojego wychylenia się publicznie. Ja to zrobiłem w obronie szkoły – mówił podczas spotkania z rodzicami.

Gmina argumentuje, że nie stać jej na prowadzenie szkoły:

- Gmina Bystrzyca Kłodzka nie jest w stanie sprostać rosnącym potrzebom szkoły o charakterze ponadgminnym. Tym bardziej w sytuacji, gdy – zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., art. 71.1 – jej podstawowym obowiązkiem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą jest gmina. Zgodę na zamknięcie tego typu szkoły musi wydać Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W sytuacji, gdy wydatki SM II stopnia o charakterze regionalnym systematycznie rosną, a możliwości finansowe Gminy Bystrzyca Kłodzka, co do jej wsparcia, maleją, organ prowadzący wystąpił z wnioskami o partycypowanie w kosztach funkcjonowania placówki do gmin, z których uczniowie w niej się znajdują – stanowią oni połowę stanu. Żadna z tych gmin, tj.: Kłodzko, gmina wiejska Kłodzko, Nowa Ruda, Stronie Śląskie, Złoty Stok, Międzylesie, nie wykazała tym zainteresowania. Tymczasem trzeba wiedzieć, że w roku 2016 budżet szkoły, to kwota 298 315 zł, w r. 2017 – już 437 819 zł, zaś w roku 2018 – 658 956 zł. W tym okresie naukę w niej pobierało – odpowiednio: 24, 29 i 29 uczennic i uczniów (aktualnie 8 na wydziale wokalnym w 4-letnim cyklu nauki i 21 na wydziale instrumentalnym w cyklu 6-letnim; 4 osoby w br. zakończą naukę). Na działalność SM II stopnia Gmina Bystrzyca Kłodzka otrzymała subwencję w kwocie 251 394 zł w r. 2016, 378 968 zł w r. 2017 i 425 898 zł w r. 2018. Roczny koszt kształcenia 1 ucznia wynosi w niej aktualnie 21 251 zł. Z własnych środków Gmina przekazała 211 644 zł - czytamy w oświadczeniu.