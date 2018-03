15 lutego 2018 roku nakładem wydawnictwa HarperCollins ukazała się „Siostrzyczka” autorstwa uznanej brytyjskiej pisarki Sue Fortin. To pełen mrocznych zagadek thriller psychologiczny z zaskakującymi zwrotami akcji aż do ostatniej strony i przenikliwą analizą bohaterek.

O KSIĄŻCE:



Alice: Piękna, uprzejma, manipulująca, nieszczera.



Clare: Inteligentna, lojalna, obsesyjna, zazdrosna.



Clare myśli, że Alice jest dwulicową manipulatorką, która próbuje ukraść jej życie.



Alice myśli, że Claire jest zazdrosna o jej powrót i odzyskane miejsce w rodzinie.



Jedna mówi prawdę. Druga ma obsesję.

Dwie siostry. Jedna prawda.



Gdy ojciec wyjechał z moją siostrą na wakacje, przeczuwałam, że nigdy więcej ich nie zobaczę. Tata dawno chciał odejść od mamy i rozpocząć nowe życie. Ale nagle, po wielu latach poszukiwań, zdarzył się cud. Alice, teraz już dorosła kobieta, nie tylko nas odnalazła, ale też postanowiła odwiedzić i spędzić z nami trochę czasu. Matka przyjęła ją z otwartymi ramionami, ja, zamiast radości, odczuwałam dziwny niepokój. Czy to naprawdę moja siostra, czy zręczna manipulatorka, która próbuje ukraść moje życie? Czy jestem o nią zazdrosna i dlatego zbyt podejrzliwa? A może popadam w paranoję?



CZYTELNICY NA ŚWIECIE O KSIĄŻCE:



Wspaniała tajemnica, suspens I idealne zwroty akcji. Nawet jeśli myślisz, że rozszyfrowałeś fabułę, czytasz dalej, żeby dowiedzieć się jak do tego doszło.

***

Doskonały psychologiczny thriller. […] Interesujące studium umysłowych gierek, w które ludzie potrafią grać, jeśli wiedzą, który guzik nacisnąć. Ponad sto ostatnich stron czytałam nie mogąc odłożyć książki. Bardzo polecam.

***

Wspaniała lektura, jedna z tych książek, których nie jesteś w stanie odłożyć, dopóki jej nie skończysz. Będę szukać dalszych tytułów tej autorki!

***

Świetna książka! Dobra psychologiczna zagadka, w której nikt nie jest tym, kim się zdaje. Jest wystarczająco dużo wskazówek, aby próbować zgadnąć, o co chodzi, ale można się wielokrotnie pomylić. Świetna lektura, której nie możesz odłożyć!

***

Ta książka była przykuwająca. Nie mogłam się doczekać, by po nią sięgnąć każdej następnej nocy. Trzymała mnie w napięciu od początku do końca. Sue Fortin nie zawiodła.

*źródło: Amazon

O AUTORCE:

Członkini Crime Writers’ Association, Sue Fortin to ceniona brytyjska pisarka. Na co dzień żona i matka czwórki dzieci, z którymi mieszka w Herfordshire, w Wielkiej Brytanii.

W Polsce będzie to jej pierwsza publikacja, natomiast czytelnicy zagraniczni zachwycili się już jej thrillerami psychologicznymi: The Girl Who Lied, Closing In oraz The Birthday Girl.



KONKURS!!!

Dla naszych Czytelników mamy do wygrania 10 książek tej powieści. Jeśli chce otrzymać taką książkę napisz krótko dlaczego chciałabyś/chciałbyś otrzymać tą książkę. Wyślij SMS o treści: konkurs.odpowiedź.siostrzyczka.imię i nazwisko na numer 72355 (koszt SMS-a 2,46 z VAT). Na SMS-y czekamy do 9 marca do godz.14.00.



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.