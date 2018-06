(© Sławomir Seidler)

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Po pół roku szukania inwestora strategicznego, sieć delikatesów Piotr i Paweł znalazła nowego właściciela. Zarząd spółki chce w tym tygodniu oficjalnie ogłosić, kto nim będzie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ostatecznie przejęciem firmy zainteresowane były dwie firmy. Ciąg dalszy tekstu poniżej.

Francuska sieć hipermarketów Auchan i Jeronimo Martins - właściciel sklepów Biedronka - jak się dowiedzieliśmy, właśnie te dwie marki były zainteresowane przejęciem poznańskiej sieci delikatesów Piotr i Paweł. Na kogo ostatecznie padł wybór? Zarząd spółki chce to zdradzić jeszcze w tym tygodniu.



Z nieoficjalnych informacji wynika, że to jednak Jeronimo Martins zaproponowało wyższą cenę. Najprawdopodobniej to właśnie ta marka przejmie Piotra i Pawła i tym samym stanie się stuprocentowym udziałowcem w firmie i inwestorem branżowym. Jak zmieni się Piotr i Paweł? Czy zmieni nazwę i będzie działał pod szyldem Biedronka? Tego jeszcze nie wiadomo.



Zarząd spółki w przesłanym oświadczeniu nie chce zdradzać szczegółów.



„Proces wyboru inwestora zaplanowany jest na okres do końca lipca 2018 roku. W maju otrzymaliśmy kilka wiążących oferty. Obecnie jesteśmy po ich analizie i w czerwcu będziemy prowadzić rozmowy dotyczące zamknięcia transakcji. Ze względu na przebieg procesu poszukiwania inwestora oraz ustalenia z zainteresowanymi stronami nie możemy poinformować, od kogo wpłynęły oferty. Informacje na temat procesu wyboru inwestora będziemy przekazywać na bieżąco.”



Poszukiwania inwestora rozpoczęły się w grudniu 2017 roku. Rodzina Wosiów - dotychczasowi właściciele i założyciele sieci sklepów Piotr i Paweł - na początku chcieli sprzedać 51 procent udziałów w firmie. W toku poszukiwań zdecydowali się jednak sprzedać wszystko. Dotąd Wosiowie rozwijali firmę samodzielnie, tworząc przez 26 lat działalności sieć 148 supermarketów, obecnych w różnych częściach kraju, działających na zasadzie franczyzy. W 1991 roku otwarto pierwszy supermarket, w 1995 pierwszy supermarket czynny całą dobę, w 2000 zawarto pierwsze umowy na zasadach franchisingu.



W lutym tego roku spółka zawarła umowę z funduszem TFI Capital Partners, który wyposaża sieć Piotr i Paweł w gotówkę oraz instrumenty zabezpieczające możliwości prowadzenia działalności handlowej. To ważne, ponieważ spółce nie wiodło się do tej pory najlepiej. Zdaniem ekonomistów to właśnie sprzedaż firmy miała uchronić ją przed widmem bankructwa.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.