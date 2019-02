Shakin’ Stevens i jego miłość do muzyki!

Muzyczne korzenie

Artysta pochodzi z muzykalnej rodziny. Mając dużo starsze rodzeństwo wychowywał się przy utworach, których nie słuchali jego rówieśnicy. To rodzice i rodzeństwo zaszczepili w nim fascynację dźwiękami, która przerodziła się w miłość do śpiewania. Shakin’ przyznaje, że chociaż grał na gitarze i pianinie to właśnie śpiew był tym, co pociągało go najbardziej. Brak motywacji i chęci sprawił więc, że skupił się wyłącznie na wokalu.

Wszystko na jedną kartę

Początki były trudne. Wystarczy wspomnieć, że za jeden z pierwszych koncertów Shakin’ (razem z zespołem!) dostał “całe” 4 funty, które wystarczyły na kurczaka z frytkami. Zanim postanowił postawić wszystko na jedną kartę i na poważnie zająć się muzyką, rozwoził mleko i montował meble. Przełomem był występ w musicalu „Elvis” z 1977 roku, w którym wcielił się w rolę „króla rock’n’rolla”. Zauważony przez producentów nagrał pierwszą płytę i zaczął podbój brytyjskich, a potem europejskich list przebojów. Lata 80. wspomina jako niekończące się trasy koncertowe i ciągłe nagrania… przebojów! Shakin’ publikował płytę za płytą, w muzycznych zestawieniach wyprzedzając m.in. Duran Duran i The Smiths.

Czas na zmiany!

Po zwariowanych latach 80. przyszedł czas na odpoczynek. Artysta w 2007 r. wrócił do studia po 15-letniej przerwie i nagrał świetny album „Now Listen”, który został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków i fanów. Brytyjczyk zmienił image i postawił na dojrzalsze, bardziej zróżnicowane brzmienia, odchodząc od klasycznego rock’n’rolla.

Ten wyjątkowy artysta już niedługo wystąpi na dwóch koncertach w Polsce, które będą częścią trasy „The Greatest Hits And More”. 25 lutego będziemy mogli go usłyszeć we wrocławskiej Hali Orbita a 26 na warszawskim Torwarze. Bilety na koncerty dostępne są na www.eventim.pl