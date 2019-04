Self Storage, co to właściwie jest?

Kto może skorzystać?

W naszym kraju coraz więcej ludzi korzysta z tego typu usług. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy możliwość przechowania różnych rzeczy, co jest bardzo pomocne np. podczas przeprowadzki, remontu, kiedy trzeba w bezpiecznym miejscu przechować część swojego dobytku, kiedy zalegają nam w domu rzeczy sezonowe, np. ubrania i sprzęty sezonowe. Można oczywiście upychać je w szafie, za drzwiami, ale nie trzeba, bo można mieć swój dodatkowy pokój poza domem. Oferta jest zarówno dla osób prywatnych i firm. Niezależnie od branży i wielkości przedsiębiorstwa można przechowywać dokumenty, ulotki, towary, materiały marketingowe.

Jak to działa?

Self Storage można znaleźć w każdym z większych polskich miast, jak np. Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań oraz wkrótce w Trójmieście. We Wrocławiu obiekt znajduje się przy obwodnicy śródmiejskiej, więc nie sposób go przeoczyć. W tego typu miejscu klient ma możliwość wynajęcia dowolnej powierzchni, a dostępnych jest ponad czterdzieści rozmiarów, od małych schowków 0,5m², aż po tak duże, że można zmieścić rzeczy nawet z dużego mieszkania i firmy (30m²), powierzchnia zmienia się co pół metra, czyli 0,5 m², 1m², 1,5m² i tak aż do około 30m². Wynajęte pomieszczenie klient zamyka na swoją kłódkę, obsługa ani nikt inny nie ma dostępu do magazynu klienta. Przy wyborze rozmiaru koniecznie trzeba wziąć pod uwagę wysokość pomieszczeń, we Wrocławiu pomieszczenia mają 2,52m wysokości. Warto przechowywać rzeczy piętrowo, czyli jedne na drugich (o ile jest taka możliwość), takie składowanie rzeczy pozwala zaoszczędzić miejsce na podłodze, a w konsekwencji potrzebne będzie mniejsze pomieszczenie, a tym samym koszt najmu też będzie mniejszy. Uprzejmy i doświadczony personel zawsze rzetelnie doradzi w doborze rozmiaru pomieszczenia do potrzeb. Każdy klient jest zapraszany do obiektu, dzięki temu można zobaczyć różne pomieszczenia, porównać rozmiary, a przy okazji napić się pysznej kawy.

Na jak długo muszę wynająć takie pomieszczenie?

Nie trzeba zobowiązywać się do długoterminowych umów najmu, ponieważ można wynająć pomieszczenie nawet na 7 dni, a na jak długo, to już decyduje klient. Po podpisaniu umowy klient otrzymuje indywidualny pin, dzięki któremu dostęp do obiektu jest 24h/dobę, dosłownie o każdej porze dnia i nocy.

Czy to naprawdę jest bezpieczne?

Jeśli ktoś zadaje sobie pytanie: czy to na pewno bezpieczne – można ich uspokoić. Przestrzenie tego typu są chronione alarmem, monitoringiem i specyficzną dla branży kontrolą dostępu, są więc bardzo bezpieczne. Nie dostanie się tam nikt nieupoważniony, więc nasze rzeczy mogą tam leżeć spokojnie, dopóki nie zechcemy z nich skorzystać. Firma zadbała również o warunki przechowywanych przedmiotów, obiekty są ogrzewane, wentylowane i utrzymywana jest stała wilgotność, co sprawia, że warunki do przechowywania są odpowiednie nawet dla bardzo wymagających rzeczy.

Oddziały firmy są czynne 7 dni w tygodniu, co ułatwia kontakt z pracownikami, a także zachęca do wizyty w dogodnym dla siebie czasie.

W każdym obiekcie jest sklep z kartonami i szeroką gamą produktów do spakowania i zabezpieczenia rzeczy, które można zakupić również w sklepie online: www.ekartony.pl.