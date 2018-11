Sejm zdecydował. 12 listopada dniem wolny od pracy

W środę Sejm RP przyjął ustawę o ustanowieniu 12 listopada Święta Narodowego z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Posłowie zaakceptowali także poprawkę Senatu dotycząca handlu - sklepy pozostaną zamknięte. Służby mundurowe oraz służba zdrowia będą pracować normalnie.

Przełożone zostaną zaplanowane na 12 listopada rozprawy sądowe.

12 listopada wolny! Apelują do prezydenta o weto!

Naruszenie podstawowych standardów państwa prawa, pogłębienie chaosu, a także narażenie przedsiębiorców na ogromne straty finansowe zarzucają posłom i senatorom - w związku ze sposobem procedowania przez nich ustawy o wolnym od pracy dniu 12 listopada - organizacje zrzeszające pracodawców. Ich przedstawiciele apelują o natychmiastowe wstrzymanie prac nad projektem.

- Projekt ustawy pojawił się na niecałe trzy tygodnie przed planowanym ustanowieniem dnia wolnego. Przedsiębiorcy wciąż nie wiedzą, czy ustawa zostanie uchwalona, bo ze względu na poprawki Senatu musimy poczekać do kolejnego posiedzenia Sejmu [ma się ono odbyć w dniach 7-9 listopada br. - przyp. red.] - piszą w liście, skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, marszałka Sejmu oraz przewodniczących klubów poselskich przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club, Pracodawców RP i Związku Rzemiosła Polskiego. - Ustawa nie była praktycznie konsultowana ani nie ma oceny skutków regulacji. To podważa konstytucyjne zasady demokratycznego państwa prawa i wywodzonej z niej zasady prawidłowej legislacji. W przypadku tej ustawy nie ma vacatio legis!

12 listopada - dzień wolny od pracy, aby świętować!

Przypomnijmy - projekt ustawy o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej posłowie PiS złożyli w poniedziałek 22 października. Przez Sejm został on przyjęty już we wtorek w nocy, po zaledwie kilkudziesięciominutowej dyskusji.

Prace miały skończyć się kilka dni później na posiedzeniu Senatu, jednak niespodziewanie senatorowie wprowadzili do ustawy znaczące poprawki. Zgodnie z nimi wolne 12 listopada mają mieć pracownicy handlu, za to normalnie funkcjonować mają szpitale, opieka ambulatoryjna i apteki.

12 listopada dzień wolny od pracy nie dla wszystkich?

Choć do 12 listopada pozostał już niecały tydzień, wciąż nie wiadomo, czy i w jakim kształcie ustawa wejdzie ostatecznie w życie. Nie wiadomo bowiem, czy wprowadzone przez Senat poprawki zostaną przyjęte, zatem nikt nie wie np., czy sklepy będą w tym dniu czynne, czy też nie. Co więcej, nawet jeśli Sejm zajmie się ustawą już jutro i nawet jeśli jeszcze tego samego dnia podpisze ją prezydent, to zostanie uchwalona dosłownie cztery dni przed wolnym poniedziałkiem.

- To zbyt krótki czas, by przedsiębiorstwa mogły dostosować się do nowych regulacji, zmienić harmonogram dostaw i logistykę - tłumaczą przedstawiciele Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. - Szczególnie ważne jest to w kontekście dostaw produktów świeżych, kontraktowanych z dużym wyprzedzeniem. Ze względu na skalę zamówień i fakt, że sieci handlowe są kluczowym odbiorcą rodzimych produktów konsekwencje zakazu odczują także polscy producenci i przetwórcy.

Organizacje zrzeszające pracodawców szacują, że kolejny dzień wolny w branży handlowej oznaczałby spadek obrotów tego sektora o ok. 1 mld zł, w związku z czym apelują do prezydenta albo o zwrócenie się z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności ustawy z konstytucją albo o skorzystanie z prawa weta.

12 listopada dzień wolny od pracy. Prezydent podpisze?

Na to ostatnie nie mają jednak co liczyć - już 29 października rzecznik prezydenta poinformował, że ustawę o wolnym dniu 12 listopada Andrzej Duda podpisze.

- Święto Niepodległości w tym roku jest wyjątkowe. (...) Parlament podjął słuszną i oczekiwaną przez Polaków inicjatywę - napisał na Twitterze.

12 listopada wolny! Kto będzie pracował 12 listopada?

- W poniedziałek, 12 listopada, świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej powinny być udzielane według zaplanowanych wcześniej na ten dzień zgłoszeń - poinformowało kilka dni temu Ministerstwo Zdrowia. Podało też, że apteki ogólnodostępne, które w ciągu roku pełnią dyżury w dni wolne od pracy, będą pracować również w dniu 12 listopada 2018 r. - jak w każdym innym dniu wolnym od pracy. Mimo święta narodowego, swoje codzienne obowiązki będą wykonywać także m.in. służby mundurowe, osoby pracujące w transporcie, spedycji, komunikacji, prowadzące niezbędne remonty, a także zajmujące się hodowlą i rolnictwem. Na to zezwala bowiem Kodeks Pracy. Zgodnie z pierwotnym projektem ustawy, czynne w tym dniu miały być też sklepy. Po poprawkach Senatu obowiązywać miałby jednak niedzielny zakaz handlu.