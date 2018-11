Sejm przegłosował 12 listopada wolny od pracy. Gdzie zrobisz zakupy? [OTWARTE SKLEPY 12.11.2018]

12 LISTOPADA ŚWIĘTO NARODOWE

12 listopada wolny od pracy to pomysł warszawskiego radnego PiS Pawła Zalewskiego, który tłumaczy, że 11 listopada w tym roku wypada w niedzielę, więc Polacy i tak mieliby wolne. Dlatego należy dołożyć dodatkowy dzień, żeby godnie świętować tak ważne obchody. Zalewski powołuje się na marszałka Józefa Piłsudskiego, który 10 lutego 1919 roku także ustanowił dodatkowy dzień wolny - związany z pierwszym posiedzeniem Sejmu Ustawodawczego.

Tak szybkie ustalanie dnia wolnego podzieliło jednak Polaków. Połowa uznaje, że jest to świetny pomysł, a druga jest innego zdania.

Głosowanie poprzedziła ostra wymiana zdań z sejmowej mównicy. Poseł Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej stwierdził, że to co proponuje PiS na stulecie niepodległości to „jedna wielka kompromitacja”. - Od trzech lat wiecie, że będziemy obchodzić to święto, i co proponujecie? Wspólne odśpiewanie hymnu o godz. 12, zjeżdżalnie dmuchane dla dzieci, czy marsz narodowców (...) Chcieliście doprowadzić do sytuacji, kiedy żadna uroczystość związana z tą naprawdę ważną rocznicą nie przyćmi odsłonięcia pomnika Lecha Kaczyńskiego. To był wasz zamiar - grzmiał poseł, wypominając partii rządzącej wyrzucanie pieniędzy w błoto. Dodał, że ustawa zaproponowana przez PiS to „największy knot jaki wychodzi z sali plenarnej”.

Na jego słowa zareagował minister kultury Piotr Gliński. - Te 240 mln to są pieniądze znacznie mniejsze niż wydają wszystkie inne państwa - porównywalne z Polską, które 100 lat temu odzyskały niepodległość - zapewniał minister. Gliński podkreślił, że wszystkie wydatki resortu są transparentne i dostępne w internecie.

Na pięć dni przed nowym świętem ustawę musi jeszcze podpisać prezydent Andrzej Duda, który już zapowiedział, że tego dokona.

KTÓRE SKLEPY BĘDĄ OTWARTE 12 LISTOPADA?

Święto narodowe ogranicza handel. To oznacza, że zamknięte będą galerie handlowe, supermarkety i dyskonty. Wyjątkami są jednak kwiaciarnie, stacje benzynowe, cukiernie, piekarnie, sklepy z pamiątkami, salony prasowe, sklepy z tytoniem i biletami komunikacji miejskiej i placówki pocztowe. Polacy będą mogli również wybrać się na zakupy do sklepów usytuowanych na dworcach czy lotniskach.

To oznacza, że 12 listopada będą otwarte Żabki, które są placówkami pocztowymi. Będzie także otwarta Biedronka na Dworcu Głównym PKP.

GODZINY OTWARCIA SKLEPÓW 12 LISTOPADA

Biedronka godziny otwarcia poniedziałek, 12 listopada

Biedronka 12 listopada jest zamknięta.

Lidl godziny otwarcia poniedziałek, 12 listopada

Lidl 12 listopada jest zamknięty.

Tesco godziny otwarcia poniedziałek, 12 listopada

Tesco 12 listopada jest zamknięte.

Carrefour godziny otwarcia poniedziałek, 12 listopada

Carrefour 12 listopada jest zamknięty.

E.Leclerc godziny otwarcia poniedziałek, 12 listopada

E.Leclerc 12 listopada jest zamknięty.

Netto godziny otwarcia poniedziałek, 12 listopada

Netto 12 listopada jest zamknięte.

Żabka i Freshmarket godziny otwarcia poniedziałek, 12 listopada

Sklepy tych sieci będą czynne według decyzji właściciela. Żabki to placówki pocztowe, które mogą być otwarte.

Piotr i Paweł godziny otwarcia poniedziałek, 12 listopada

Piotr i Paweł 12 listopada jest zamknięty.